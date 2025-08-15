Rematch tilbyr fikset taklinger, prestasjoner og målvaktforbedringer i Patch 1.2

HQ

Sifu-utvikleren Sloclap har nettopp avslørt patch-notatene for den andre store oppdateringen som kommer til fotballspillet Rematch. Denne gangen takler den (ordspill beregnet) problemer med nettkoden, slik at forsvaret ikke føles som så mye av et myntkast som det for øyeblikket gjør.

I henhold til oppdateringsnotatene fra Sloclap, vil Rematchs 1.2-oppdatering fikse takling og problemer rundt det, spesielt tilfellet der en spiller kunne lade opp et skudd og unngå å få ballen stjålet fra dem. Målvaktsspillet vil også få en forbedring takket være denne oppdateringen, da det nå vil bli mye lettere for spillet å oppdage når du har gjort en vellykket redning og/eller avbøyning.

Hvis du også er en prestasjonsjeger, bør denne oppdateringen hjelpe deg. Tidligere hadde visse prestasjoner ikke blitt lastet inn riktig, men dette bør nå være løst. Men du må fullføre en handling for en prestasjon én gang til for at den skal telle. Hvis du for eksempel vil ha post-til-post-prestasjonen, trenger du en assist til fra å være keeper.

Det etterlengtede crossplayet får også en oppdatering her, og Sloclap sier at alt går greit med det. Kjernearbeidet ser ut til å være gjort, og Rematch kan ha crossplay innen august nærmer seg slutten.