Rematch trakk over 1 million spillere på 24 timer

HQ

Det ser ut til at fans over hele verden har vært like desperate etter en gjenoppfinnelse av virtuell fotball som vi har vært. Vi sier dette fordi Sloclap har kunngjort at det aller siste prosjektet, arkadefotballtittelen Rematch, allerede har trukket inn hele en million spillere, en bragd den oppnådde på så lite som 24 timer.

Dette ble bekreftet på sosiale medier, hvor Sloclap forklarer :

"En million unike spillere på 24 timer. Å se så mange av dere hoppe inn på Rematch på dag én er utrolig.

"Hele teamet er super takknemlig! Og vi jobber allerede hardt med å fikse og forbedre spillet.

"Vi har bare så vidt begynt."

Har du spilt Rematch ennå, og hvor høyt tror du taket er for spillet?