Rematcher det på tide å bli seriøs

Det er tydelig at Sloclap har levert en hit med Rematch. Arkadeversjonen av simulert tredjepersonsfotball har landet og tilfredsstilt så mange fans av den velprøvde og utslitte formelen med ren simulert ovenfra-og-ned-fotball som vi har sett i EA Sports FC og eFootball. Denne tittelen, som kombinerer utviklerens silkemyke bevegelsespakke fra Sifu med intens kooperativ fotballaction, har vist at det er rom for innovasjon på dette området, og at fansen også har tørstet etter det. Selv om jeg liker og setter pris på Rematch i sin nåværende form, kan jeg ikke nekte for at det ikke helt har stilt sulten min ennå, og grunnen til det er at selv om 3v3-, 4v4- og 5v5-action er morsomt, er fotball på sitt beste når det er 11 mot 11. Så Sloclap, her er hva jeg gjerne vil se skje for å ta Rematch til neste nivå.

11v11

Til å begynne med ville en 11v11-modus være flott. Jeg vet hva du tenker, det er mange spillere å sette sammen, og folk kan umulig lage lag med så mange spillere, og ja, jeg er enig, dette er ikke for massene eller casuals, dette er for de som ønsker å oppleve fotball slik det spilles på profesjonelt nivå.

Hvordan ville dette fungere med spillets flyt? La meg forklare det. For det første, siden dette er en mer hardcore versjon av handlingen, bør den være knyttet til en rangert ledertavle. Når du står i kø for et spill, tar vi en side ut av Overwatch 2s bok og lar spillerne velge å spille i enten Forward, Midfielder, Defender, eller Goalkeeper, og derfra må spillerne ordne seg selv som det passer. Umiddelbart vil det ikke utgjøre et like stort problem som et helteskytespill, fordi det ikke er noen definerte karakterer i Rematch, men spillerne bare går inn, ordner seg etter behov for de respektive rollene, og så fortsetter de med handlingen.

Men folk vil ikke holde seg til posisjonene og vil til slutt lage ugagn? Det er sannsynlig, men det er også først og fremst et flerspillerproblem, ettersom denne spillmodusen vil bli bygget på håpet om at spillerne er stolte av den posisjonen de velger å mestre. Og hva med ubalansen mellom posisjonene, spør du? Det bør naturligvis også løse seg selv, og la meg forklare hvorfor.

Rangert ledertavle

Det bør ikke være separate ledertavler for de ulike posisjonene. Hver eneste spiller vil eksistere på den samme ledertavlen, uansett om de er midtbanespiller eller keeper. I ekte fotball ville dette aldri vært mulig, ettersom den fysiske og kreative egenskapen en midtbanespiller har, ikke på langt nær gjenspeiles i keeperposisjonen, men i 11 mot 11 Rematch vil en ugjennomtrengelig keeper være en like stor matchvinner som en dyktig midtbanespiller. Så vi plasserer alle på samme ledertavle, en ledertavle som man kan klatre og falle på etter kampresultater og kun kampresultater. Seire gir poeng, tap tar poeng, og uavgjort gir ingen endring, med justerte pints avhengig av målforskjellen i hver kamp. Slik er det bare. Ingen tid går bortkastet på individuelle prestasjoner, noe som betyr at det ikke finnes noen primadonnaer i denne modusen. Etter hvert vil du kanskje finne ut at spissen som scorer to mål per kamp er like høyt rangert som venstrebacken som aldri lar en høyrekant komme rundt seg. Fascinerende, ikke sant?

Justert spilletid og forsterkede regler

For å få en modus som dette til å fungere, må det være mer tid på spillklokken. To halvdeler på 15 minutter burde være mer enn nok til å få jobben gjort, noe som kan virke som mye, men det er faktisk ikke på langt nær så lenge som en rangert kamp i et MOBA-spill eller et taktisk skytespill, for eksempel.

På samme måte er Rematch så gøy på grunn av sin åpenbare ignorering av reglene. Dette må endres en smule, hovedsakelig ved at offside sannsynligvis må komme tilbake for å sikre at formasjonene struktureres bedre. Men når det gjelder fouling og knallharde, knusende taklinger, kan disse fortsette som vanlig, og holde handlingen mer arkadefokusert enn hardt simulert. På samme måte vil de lukkede arenaene bestå, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at ballen går ut av spill ved innkast, hjørnespark eller målspark. De eneste "dødballene" som vil bli tilbudt, vil være mål/frispark som gis for offside, noe som betyr at tempoet fortsatt vil være høyt og raskt.

Dette kan virke som en stor endring i forhold til hvordan Rematch fungerer i bunn og grunn, men det bør være plausibelt av den enkle grunn at dette spillet ikke trenger å rote rundt med å simulere forskjellige menneskelige spillere og lag som opererer på unike måter. Det er ikke nødvendig å signere massive avtaler med etablerte gigantklubber og spillere for å ha deres likhet i spillet, det kan fortsette å operere utelukkende med spillerskapte karakterer som bevarer den store basen som allerede er til stede. Den eneste forskjellen er at denne større og mer "seriøse" modusen også endelig vil gi fotballfans en måte å nyte virtuell fotball på en måte som EA FC og eFootball rett og slett ikke kan matche. For meg er dette en no-brainer å se bli en realitet.