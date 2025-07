Remco Evenepoel, nummer tre i Tour de France, bryter rittet etter tre dårlige dager

HQ

Vinneren av Tour de France 2025 ser ut til å være avgjort: Etter lørdagens 14. etappe beholdt Tadej Pogacar den gule ledertrøyen og økte avstanden til sin største forfølger, Jonas Vingegaard. Sloveneren og dansken har hatt en spennende rivalisering de siste årene, men det virker mer og mer åpenbart at Vingegaard ikke kan hamle opp med Pogacars dominans, som dermed tar sin fjerde Tour de France.

Den eneste som noen kunne ha trodd skulle utfordre Pogacar eller Vingegaard var Remco Evenepoel, dobbelt verdensmester, gullmedalje i Paris og vinner av La Vuelta 2022, samt to etapper i Tour de France. Belgieren utmerker seg på tempoen, og vant den første tempoen i årets Tour, og lå på tredjeplass i sammendraget. Men etter to etapper med skuffende resultater, har han bestemt seg for å kaste inn håndkleet.

Det skjedde under stigningen til Col du Tourmalet. Med 99 kilometer igjen gikk han av sykkelen, ga flasken sin til en gutt som så på rittet, og gikk inn i lagets bil. "I går var det ille, i dag var det verre", sa han på fredag. I hvert fall før han trakk seg, var det ikke forventet at han skulle delta i årets Vuelta a España, rittet han vant i 2022, og noen rapporter (via AS) sier at han ikke vil oppfylle sin nåværende kontrakt med laget Soudal.