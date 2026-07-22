Remco Evenepoel ser ikke for seg at han skal utfordre Pogacar i Tour de France; det er fantastisk «bare å være i nærheten av ham

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Remco Evenepoel har vunnet to etapper på rad i Tour de France: søndag erobret han Plateau de Solaison, og tirsdag ga han en mesterklasse da han vant 16. etappe, en individuell tidsprøve, 28 sekunder raskere enn sin hovedrival, Tadej Pogacar, og over ett minutt raskere enn alle de andre rytterne. Han sikret en flott seier for hjemlandet sitt på Belgias nasjonaldag, men sa at seieren var bittersøt da han fikk vite at lagkameraten hans fra Red Bull-Bora-hansgrohe, Florian Lipowitz, hadde krasjet.

«Det er veldig uheldig. Det er som en bitter-søt pille å svelge sammen med denne seieren», sa Evenepoel (via Reuters). «Han vil bli ⁠svært ​savnet i laget. Det er veldig synd for oss som lag å miste ham, for han kjørte åpenbart en veldig god Tour de France. Det er et ekstra trist øyeblikk.»

Lipowitz lå på femteplass før start på 16. etappe, men har trukket seg fra rittet på grunn av et brudd i kragebeinet. Jonas Vingegaard fra Team Visma, som lå på andreplass, krasjet også lørdag og trakk seg, så nå er Evenepoel den som har best utgangspunkt for å ende på andreplass i Tour de France.

Pogacar leder rittet, og Evenepoel ligger på andreplass, 4:32 minutter bak. Tredjeplassen i sammenlagtstillingen innehas av Isaac del Toro, som ligger 2:19 sekunder bak Evenepoel, så belgieren har en utmerket posisjon for å ende på andreplass, og det er alt han tenker på: han ser ikke for seg at han kan utfordre Pogacar om tittelen.

«Ærlig talt, nei», sa han da han ble spurt om han tenkte på å ta igjen slovenen. «Jeg fokuserer bare på min egen plassering. Jeg mener, Tadej er på vei til å vinne sin femte Tour de France. Det er bare fantastisk at jeg kan ligge litt nær ham.» Remco Evenepoel vant Vuelta a España i 2022, hans eneste seier i en Grand Tour, og har også vunnet tre UCI-verdensmesterskap i 2023, 2024 og 2025.