Remedy: Alan Wake 2 har vært det vanskeligste spillet å utvikle.

Når du ser på store produksjoner som Starfield og Grand Theft Auto VI, sitter hundrevis av utviklere, ingeniører, designere, lydteknikere og prosjektledere i et utviklingsteam i årevis. Det er litt annerledes hos det finske selskapet Remedy, som lanserer Alan Wake 2 i slutten av oktober.

Thomas Puha, Remedys kommunikasjonssjef, sier via X at utviklingsteamet for Alan Wake 2 bare består av 130 personer, noe som er svært få sammenlignet med andre store spill, og at de har jobbet med prosjektet i fire år.

Han sa også at det var det vanskeligste spillet å utvikle for dem, ettersom teamet måtte håndtere en pandemi, noe som gjorde spillutviklingen ekstra utfordrende for alle - inkludert Remedy:

"Jeg vil også si at det er utrolig at vi på en eller annen måte har fått dette spillet ferdig med rundt 130 personer i gjennomsnitt i løpet av fire års utviklingstid (utviklingstid er et veldig elastisk begrep) for det kvalitetsnivået vi har oppnådd. Vi er veldig, veldig langt unna ressurser fra førsteparter eller andre store studioer.

Dette er også det desidert vanskeligste spillet å få ferdig i løpet av mine 8 år i Remedy. Samtidig gjennomgår Remedy den største transformasjonen i sin 28-årige historie, noe som byr på sine egne utfordringer (på samme måte som mange andre utviklere) og mange opp- og nedturer. Sånn er livet. På en eller annen måte klarer vi oss."

Alan Wake 2 vil bli et av de mest teknisk kompetente spillene som lanseres i år, i hvert fall på PC, ettersom det vil ha full path tracing og DLSS 3.5-støtte, noe som bør gi utmerket visuell kvalitet på PC-er med de rette spesifikasjonene.

Alan Wake 2 slippes 27. oktober til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.