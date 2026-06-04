Remedy avslører de første PC-spesifikasjonene for Control Resonant

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Remedy Entertainment avslørte den offisielle lanseringsdatoen for Control Resonant for et par dager siden på State of Play-messen, og bekreftet at spillet vil ankomme som en del av et veldig intenst vindu i slutten av september/begynnelsen av oktober, hvor nesten hver eneste AAA-tittel ser ut til å ville ankomme.

Den faste lanseringsdatoen er satt til 24. september, og med det over tre måneder unna, har Remedy nå også delt innledende PC-spesifikasjoner for spillet, for å gi deg en ide om hva PC-en din vil kreve for å kjøre spillet. Det skal sies at disse spesifikasjonene sannsynligvis vil endre seg etter hvert som vi kommer stadig nærmere lanseringen, men de gir i det minste en oversikt.

Det viktigste å merke seg er at Control Resonant vil være et ganske tilgjengelig spill å spille med de mest begrensede grafiske innstillingene, ettersom minimumsspesifikasjonene er rettet mot en Intel i5-8500 eller AMD-ekvivalent, et GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT og 16 GB RAM. Den største haken vil være behovet for en 100 GB SSD, som også gjelder for de anbefalte spesifikasjonene som ganske enkelt endrer kravet til CPU / GPU, med dette forbedrede grafiske området som ber om Ryzen 7 3700X eller Intel-ekvivalent og et GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT.

Ut fra denne informasjonen, vil PC-en din kunne kjøre Control Resonant?