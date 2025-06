Remedy bekrefter at Controls gratis Ultimate Edition-oppdatering vil lande på PS5 og Xbox Series X/S denne høsten

HQ

Tilbake i mars lanserte Remedy Entertainment en oppdatering for Control på PC, en oppdatering som brakte et lenge eksklusivt PS5-oppdrag til plattformen, sammen med noen få andre godbiter. Oppdateringen kom og ble lovet å snart komme til PS5 (hovedsakelig de andre delene av oppdateringen) og Xbox Series X / S-konsoller også, men vi er nå i slutten av juni, og det er fortsatt ingen tegn til det.

Heldigvis er den fortsatt på vei, men det vil ta lengre tid enn forventet å ankomme. Remedy bemerker at den nye tidslinjen er en gang i høst, og at den vil debutere som en gratis oppdatering for spillet, spesielt Ultimate Edition.

Når det gjelder hvorfor det tar så lang tid å ankomme, forklarer Remedy: "Det har tatt oss mer tid å gi ut konsolloppdateringen enn opprinnelig planlagt, og vi vil forsikre dere om at vi for øyeblikket jobber med å fastsette en utgivelsesdato for den. Den vil inneholde det samme innholdet som den gratis PC-oppdateringen gjorde."

Har du tenkt å sjekke ut denne oppdateringen?