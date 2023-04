Remedy endrer logo for å gjenspeile fremtiden

HQ

Death Rally var et anstendig spill, men det er ingen tvil om at Max Payne var spillet som gjorde Remedy til det elskede studioet det er i dag, så det er forståelig at utviklernet endret logoen til en med en kule for å gjenspeile det stilige skytespillet tilbake i 1999. Vel, det er 20 år siden de laget Max Payne 2: The Fall of Max Payne, så finnene har innsett at det er på tide å gå videre.

Remedy har avslørt sin nye logo. Det nye designet er ment å gjenspeile hvordan studioet fortsetter å utvikle seg. Interessant timing med tanke på at de jobber med Alan Wake 2, Control 2 og Max Payne-remakene i disse dager, men passende når studioene fortsetter å bryte nye barrierer med spennende nye IP-er og Northlight Engine.