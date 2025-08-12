Remedy er "misfornøyd" med FBC: Firebreak, men mener de har et "solid spill å bygge videre på"

HQ

Det er ingen tvil om at FBC: Firebreak kanskje ikke har vært så vellykket som Remedy hadde håpet. Spillet fikk lunkne anmeldelser og hadde svært dårlige spillertall på Steam, til tross for at det snart nådde én million spillere totalt, delvis på grunn av konsollbrukere og lanseringen på PlayStation Plus og Game Pass.

Nå som det har gått en god stund, hva er Remedys egentlige mening om FBC: Firebreak? Det finske studioet har kommentert spillet i halvårsrapporten, der de forklarer at selv om lanseringen "lyktes teknisk", så "underpresterte" på PC, noe som betyr at Remedy er "misfornøyd" med spillet, selv om de bemerker at de har et "solid spill å bygge videre på".

I sin helhet forklarer Remedy: "FBC: Firebreak ble designet som et spill som utvikler seg over tid. Til tross for den steinete lanseringen mener vi at vi har et solid spill å bygge videre på. Spillere som brukte over en time med spillet, ga stort sett positive tilbakemeldinger - noe som viser oss at spillets kjerneopplevelse er underholdende. Vi har allerede rullet ut oppdateringer og kommunisert om hvordan spillet vil fortsette å utvikle seg. Neste viktige skritt for FBC: Firebreak vil være en større "Major Update" i slutten av september. Dette vil bli støttet av målrettede markedsføringsaktiviteter, som vi forventer vil øke interessen for tittelen. Vi er forpliktet til å fortsette å jobbe med FBC: Firebreak, engasjere oss i samfunnet og utvide spillet."

Så selv om spillet ikke har vært den brølende suksessen Remedy hadde håpet, som Alan Wake 2, er det behagelig å vite at det skal fortsette å vokse, forbedre seg og lykkes med tiden.