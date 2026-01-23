Remedy går inn for å forsvare Epic Games etter at Larian-utvikleren sier at utgiveren fikk Alan Wake 2 salg til å lide

HQ

Nylig var det en liten, konsentrert storm på nettet etter at Cromwelp AKA Michael Douse, direktør for publisering hos Larian, kritiserte Epic Games for sin tilnærming i Alan Wake 2s utgivelse. Douse siterte et innlegg av Epics sjef Tim Sweeney, som sa at både spillere og utviklere vinner ved å ha Steam og Epic Games Store som alternativer for å kjøpe videospill.

"Jeg forstår at Epic helt finansierte Alan Wake 2, men dette altruistiske pro-utviklerpratet sitter ikke godt når Remedy tilsynelatende gikk inn i økonomisk krise fordi de ikke kunne trykke på Steam for AW2-salg," skrev Douse og hevdet at potensielt hundrevis av millioner i inntekter gikk tapt fordi Alan Wake 2 savnet PC-spillets største plattform.

Remedy gikk inn med et svar og kom Epic til hjelp. "Hei. Det ville ikke vært noe Alan Wake 2 uten Epic Publishing. Publiseringsavtalen med Epic var veldig rettferdig for Remedy. Selv om disse komplekse avtalene ofte kan ta til og med et år å nå sin konklusjon, og kanskje ikke alltid er rettferdig for utvikleren, var denne det," lyder svaret. "Og det tok bare måneder å bli ferdig. Epic Games var, og er, en utmerket partner for oss. Steam eller ikke Steam."

Alan Wake 2 tok tid å komme i gang når det gjaldt salg, men til slutt trakk det et betydelig publikum. Hvorvidt det kunne ha solgt flere eksemplarer og solgt dem raskere på Steam, er bare spekulasjoner, men det ser ut til at Remedy er veldig fornøyd med hvordan det hele gikk ned.