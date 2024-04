Remedy gir en oppdatering om sine kommende spill

HQ

Finske Remedy Entertainment har mange forskjellige spill under utvikling akkurat nå. Etter Alan Wake 2, som vi vil se støttet med et par biter av DLC i fremtiden, har utvikleren en rekke spill i horisonten, inkludert Control 2, Max Payne 1 & 2 remakes og et par kodenavnetitler også.

Med mye planlagt har Remedy gitt en oppdatering for disse prosjektene i sin siste økonomiske rapport, der utvikleren bemerket at Codename Condor, en tittel som er satt i Control-universet, har nå flyttet til full produksjon, noe som betyr at det er full damp fremover før det til slutt lanseres i fremtiden. Remedy legger til: "Basert på omfattende interne spilltester kan vi se at kjernesyklusen er engasjerende, og spillet bringer en unik Remedy-vinkel til sjangeren."

Når det gjelder Max Payne 1 & 2 nyinnspillingene vil disse tilsynelatende være de neste som går i full produksjon, med Remedy som sier at målet er å gjøre det innen andre kvartal 2024.

Control 2 er nær slutten av proof-of-concept-stadiet, noe som betyr at det også vil bevege seg mot stadiet før full produksjon i andre kvartal 2024.

Codename Kestrel, et flerspillerprosjekt, er på konseptstadiet, og ser ut til å være lengst unna utvikling for øyeblikket, uten at det er nevnt noen tidsvinduer.

Remedy bemerket også at ved utgangen av årets første kvartal hadde Alan Wake 2 fått tilbake en "betydelig del av utviklings- og markedsføringskostnadene", men bortsett fra å nevne de 1,3 millioner enhetene som ble bekreftet i begynnelsen av februar har vi ikke noe mer å gå videre på der. Det vi vet er at spillet ennå ikke har generert royaltyinntekter.