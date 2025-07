Remedy innrømmer: Firebreak har floppet og solgte ikke som forventet

HQ

Kanskje ikke den mest sjokkerende nyheten, men det ser nå ut til at Remedy endelig har tatt bladet fra munnen og innrømmet at FBC Firebreak ikke solgte på langt nær så bra som de hadde håpet. Tidligere rapporter om at Remedys første co-op shooter hadde nådd en million spillere, stemte ikke helt overens med de omtrent 200 aktive brukerne som ble sett på Steam. Så selv om mange sannsynligvis har prøvd det gratis via Game Pass og PlayStation Plus, har det tydeligvis ikke oversatt til faktisk salg.

SteamDB og dets tall er vanligvis en anstendig indikator på hvilken vei vinden blåser - og i Firebreaks tilfelle har det vært åpenbart. Et gjennomsnitt på færre enn 200 samtidige spillere per dag, med en topp på under 2000, er rett og slett ikke godt nok. Det er et tydelig tegn på at spillet i bunn og grunn ikke har klart å engasjere eller begeistre noen.

Remedys kommunikasjonsdirektør Thomas Puha sa i et intervju at en av grunnene til det dårlige salget er at Control (som deler univers med Firebreak) rett og slett ikke er et velkjent nok varemerke til å skape hype. Til tross for den tøffe starten sier de likevel at de er forpliktet til å fortsette å støtte tittelen - med planlagte oppdateringer og forbedringer.

I skrivende stund er det færre enn 100 personer som spiller Firebreak på Steam - og dette er mindre enn to uker etter lanseringen. Hvorvidt Remedy virkelig vil fortsette å puste kunstig liv i noe ingen ser ut til å bry seg om, gjenstår å se. Mest sannsynlig vil Firebreak bare bli nok en fotnote som ingen husker om tre måneder fra nå.

Hadde du noen forhåpninger til Firebreak, eller var dette utfallet ganske forventet?