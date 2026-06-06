Remedy setter søkelyset på Paranatural Manhattan i siste titt på Control Resonant

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Finske Remedy Entertainment delte den offisielle lanseringsdatoen for Control Resonant tilbake på State of Play 2. juni, og bekreftet at actionoppfølgeren vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S 24. september.

Nå, som en oppfølging av dette, har utvikleren vist frem et nytt glimt av det bredere spillet som en del av Summer Game Fest. Denne traileren er spesielt fokusert på innstillingen av Paranatural Manhattan, og finpusser inn på "vridd versjon av byen New York" der vi finner hovedpersonen Dylan Faden som har til oppgave å redde dagen og finne sin tapte søster, Control's stjerne av Jesse Faden.

Fortalt av Emily Pope, fungerende direktør for Federal Bureau of Control (FBC) etter Jesses forsvinning, blir vi fortalt at Pope og Dylan jobber "tett" i dette kommende prosjektet.

For mer fra Control Resonant, i en pressemelding er det nevnt at Manhattan er designet for å være "en åpen, fantasifull sandkasse" med "flere soner som er visuelt forskjellige, hver vrimler av unike, dedikerte fiendefraksjoner." Det hevdes også å være "det største og rikeste miljøet Remedy noensinne har konstruert for et spill."

Du kan se dette i praksis i den nye traileren nedenfor, og husk igjen, Control Resonant vil debutere 24. september i år, samme dato som Silent Hill: Townfall og Hot Wheels: Infinite Rush, i tilfelle du hadde noen planer den dagen...