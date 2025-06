Remedy tilbyr noen barmhjertige PC-spesifikasjoner for FBC: Firebreak

HQ

I dag kan de nyeste spillene ofte kreve at du kjører en ganske dyr rigg hvis du vil spille med anstendig ytelse. Remedys FBC: Firebreak har imidlertid nylig avslørt PC-kravene, og de er ikke på langt nær så krevende som du kanskje hadde trodd.

Uansett hvilken forhåndsinnstilling du håper å kjøre spillet på, krever FBC: Firebreak 16 GB RAM og en 30 GB installasjon på en SSD. Tatt i betraktning Alan Wake 2 tok opp 90 GB plass, er det hyggelig å vite at Remedy ikke ønsker å fylle datamaskinen din med sin siste utgivelse.

For minimumsspesifikasjoner, som gjør at spillet fortsatt kjører på 1080/60fps på Low, trenger du en Intel Core i5-7600K/AMD Ryzen 5 1600X, samt et Nvidia GeForce 1070 eller AMD Radeon RX 5600. Som du kan se på bildet nedenfor, trenger du egentlig ikke å sprute penger for PC-deler med høy ytelse før du vil komme til forhåndsinnstillingen High Ray Tracing, som vil se at du trenger en RTX 4080 eller Radeon RX 9070 XT, men selv da går CPU-kravene ikke for høyt, slik at du kan komme unna med en AMD Ryzen 5 3600.

FBC: Firebreak lanseres 17. juni for PC, PS5 og Xbox Series X/S.