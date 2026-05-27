Remedys CEO: "Serier som Alan Wake og Control burde ha solgt mer"

HQ

Mange reagerte med skrekk og gru da det i februar ble bekreftet at den tidligere EA-sjefen Jean-Charles Gaudechon skulle ta over som ny sjef for Remedy. Det finske kraftsenteret er kjent for sine svært kreative titler med unike historier og for å våge å ta risiko - egenskaper som relativt få ville brukt for å beskrive EA.

Nå forteller han mer om hvordan han ser på sin rolle i et intervju med The Game Business, og kommer med beroligende ord til alle som har vært bekymret :

"Jeg forstår fullstendig frykten for om han kommer til å ta med seg metoder som fungerer for et stort selskap og knuse sjelen til et studio som Remedy?

Men jeg tror jeg ble valgt fordi jeg vet nøyaktig hva Remedy er. Og hva som må beskyttes, støttes og utvikles. Remedy er enestående. Det er et studio som har en fantastisk kreativ drivkraft. Det er et studio som også har vært litt rotete her og der, og det er det som er det fine med den typen spill som ble laget og hvordan. Det jeg håper jeg kan bidra med til Remedy, er en visjon om hvor selskapet kan gå, og hvor vi kan gjøre noen forbedringer."

Han avslutter med å si noe beroligende: "Hvem er jeg til å endre DNA-et til et spillstudio som har hatt suksess i 30 år?"

Dette tyder på at vi kan få se et litt mer fokusert Remedy fremover, et studio som er i stand til å luke ut de mest tvilsomme ideene tidlig for å unngå floppere som FBC: Firebreak. Han sier imidlertid at dette ikke betyr at studioet vil produsere mer konvensjonelle produkter, og han nevner til og med eksempler på spillserier som han mener burde selge bedre:

"Remedy er allerede en av de største spillforfatterne, med veldig sterke signaturprodukter. Etter å ha sett det fra innsiden, er det så mye mer vi kan gi når det gjelder supersterke, kreative, vanvittige historier og spill. Ærlig talt har vi ikke oppnådd halvparten av potensialet når det gjelder produktene vi lager.

Men som franchiser kan Control, Alan Wake og så videre gi mye mer. Det er en visjon om å tenke større for noen av disse IPene, som trenger å finne sitt publikum mye, mye lenger enn det nåværende publikummet. Det er superspennende."

Senere i år vil Remedy lansere Control: Resonant, og forhåpentligvis følger remakes av de to første Max Payne-spillene.