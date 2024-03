Remedys flerspillerutgave av Control blir ikke gratis å spille.

Remedy har mange jern i ilden. Etter at Alan Wake 2 ble lansert med stor kritikersuksess og ble studioets raskestselgende spill, kommer Remedy til å fortsette den gode trenden med en Control-spin-off under navnet Condor, Max Payne 1+2 Remakes og Control 2.

HQ

Ifølge en finansiell rapport plukket opp av RPS, ser det ut til at Condor er det første spillet som vil bli utgitt fra denne listen. Vi vet lite om Condor, men fra denne rapporten får vi vite at det ikke blir gratis å spille.

Remedy vil ta en lavere startpris, men vil ha en "lang hale av inntekter gjennom oppdateringer, spillutvidelser og potensielt mikrotransaksjoner."

"For disse spillene er en viktig differensieringsfaktor driftsfasen etter lanseringen, som er ment å holde spillerne engasjert i årevis", skriver Remedy. "Denne modellen vil for eksempel bli brukt i kodenavnet Condor, et flerspillerspin-off-spill til Control."

Vi har også fått en titt på spillets synopsis, som lyder som følger :

"Etter Hiss-invasjonen er det eldste huset nedstengt: en kokende gryte av ustabile og farlige overnaturlige krefter. Fanget der inne er den siste resten av Federal Bureau of Control, som må ta et standpunkt og slå tilbake for å gjenvinne kontrollen. Desperate tider krever desperate tiltak. Og alle trengs."

Kommer du til å spille Condor?