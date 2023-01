Remnant: From the Ashes kommer til Switch i mars

HQ

Nylig gjorde THQ Nordic og Gunfire Games den ganske uvanlige kunngjøringen om å fortelle oss at Remnant: From the Ashes ville komme til Nintendo Switch, men fortalte oss aldri når den ville lanseres. Dette har nå endret seg.

Som nevnt i en pressemelding, blir vi fortalt at spillet kommer til Nintendos hybridplattform mars 21, 2023, og at det vil selges for £ 34.99 / € 39.99.

Ellers, hvis du ikke allerede har gjort det, må du sjekke ut kunngjøringstraileren for Switch-versjonen av Remnant: From the Ashes nedenfor, og les også vår anmeldelse av spillet her.