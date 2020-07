Du ser på Annonser

Remnant: From the Ashes får sin største og siste DLC den 20 august, kalt "Subject 2923", og i en ny trailer får vi et glimt av en av de to regionene som tilføyes med den - Ward Prime.

Subject 2923 kommer til PC, PlayStation 4 og Xbox One og vil koste $9.99, og blir også en del av "Complete Edition" (som inneholder grunnspillet, Swamps of Corsus og Subject 2923), som lanseres digitalt den 20. august for $49.99. Ta en titt på den nye regionens trailer øverst.