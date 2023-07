HQ

Helt siden Remnant: From the Ashes debuterte for mange år siden har jeg vært en stor fan av denne serien. Action-eventyret, kombinert med merkelige og uvanlige verdener fulle av skumle og dødelige fiender, og omfattende tilpasningsmuligheter er alle viktige elementer som passer meg. Så da jeg så avsløringen av Remnant II på The Game Awards ble jeg veldig spent på å se hva utvikleren Gunfire Games hadde i vente med sitt konsept for en oppfølger.

Etter å ha gitt meg helt over til Remnant II de siste dagene, og spilt tittelen religiøst i løpet av uken, har jeg kommet frem til at Remnant II rett og slett er mer Remnant, på godt og vondt. Det jeg mener med dette er at på den ene siden er det nettopp dette folk ønsker seg av en oppfølger. Større, mer komplekse verdener, et stort utvalg av nye fiendetyper, bedre grafikk og visualisering og en mer sammenhengende historie. Men på den annen side er noen av problemene som har plaget denne serien fortsatt til stede, noe som betyr at du får et ganske rudimentært og begrensende byggesystem, kombinert med et nivådesign der det er veldig lett å gå seg vill og miste oversikten over hva historien prøver å få til. Så, som sagt, hvis du elsket Remnant: From the Ashes, er det mye å glede seg til her, men hvis ikke, ikke forvent en massiv endring eller forbedring av formelen. Men la oss komme i gang.

HQ

Først av alt, la oss snakke om historien. Gunfire Games har tatt et blad fra Diablo IV sin bok. Ikke bokstavelig talt selvfølgelig, begge spillene har vært under utvikling i årevis når alt kommer til alt. Det jeg mener, er at spilleren nå får en mer sentral rolle i historien, en rolle der du, til tross for at du ikke har noe ekte navn (du kalles Anomaly), har en svært viktig rolle i fortellingen. Det betyr at du blir langt mer investert i historien som Remnant II prøver å fortelle, men plottet har fortsatt de samme problemene som i From the Ashes, ettersom de narrative slagene er så uvanlige og særegne at det blir litt for komplekst å følge med mye av tiden.

Dette er en annonse:

Heldigvis er verdensdesignen nok en gang i toppklasse. Du får lyst til å utforske alle kriker og kroker i jakten på utstyr, ressurser, fangehull og hemmeligheter. Enten du drar til den fjerne jungelen i Yaesha eller til sci-fi-riket N'Erud, er verdenene utrolig mangfoldige og unike, og hver av dem har sine egne utfordringer og fiender å møte, forstå og overvinne. På denne fronten utmerker Remnant II seg nok en gang. Du kommer aldri til å mangle utfordringer eller kjede deg på grunn av fiendetyper, for akkurat når du begynner å føle deg komfortabel, kommer det en ny fiende ut av skogen for å riste opp stemningen. Gunfire Games har tydeligvis et talent for å designe urovekkende og skremmende fiendetyper, og i Remnant II får vi nok et eksempel på dette.

Når det gjelder fiender, kan du være glad for å vite at Remnant II har et stort utvalg av bosslignende fiender, hvorav noen er sentrale i fortellingen og andre bare er tilgjengelige for å finne og bekjempe i jakten på bedre bytte og utstyr. Det virker som om Gunfire har lagt seg litt i selen når det gjelder bossdesignet denne gangen, for kampene føles mer varierte og komplekse enn i From the Ashes, i tillegg til å være et større visuelt skue med mer miljøpåvirkende mekanikker, som for eksempel ødeleggbare slagmarker. Noen av de mest interessante bossene jeg har støtt på så langt, inkluderer en fiende av typen jægerinne som rir på en stor hund, og til og med en enorm utenomjordisk sommerfugl som fikk meg til å tenke på Avatar's Ikrans kombinert med Mothra.

Dette er en annonse:

Gameplayet og skyteferdighetene er også utmerket, nok en gang. Kampene føles flytende og spennende, og er designet på en slik måte at spillerens oppmerksomhet først og fremst er viet til å skyte og skjære ned fiendene som krysser deres vei. Byggingen i Remnant II føles imidlertid mindre overbevisende enn det From the Ashes tilbød. I et forsøk på å redusere kompleksiteten i buildcrafting-pakken har Gunfire stort sett eliminert rustnings- og bekledningsgjenstander fra ligningen. Joda, du kan få nye gjenstander i denne kategorien, og de byr på mindre endringer, men for det meste er det våpnene, egenskapene og den nye versjonen av arketypesystemet som har størst innvirkning på tilpasningen.

Når det gjelder våpen og egenskaper, er dette stort sett det samme som det From the Ashes tilbød. Du finner eller kjøper nye våpen og kan deretter bruke ressurser du finner i spillet til å forbedre dem. Du kan også skaffe deg og sette inn mutatorer som gir unike fordeler, for eksempel blødningseffekter på skudd, og du kan fikle med modifikatorer som gir ekstra evner for hvert våpen. Når det gjelder egenskaper, er dette Remnant sin versjon av et frynsegoder-system, der du bruker egenskapspoeng for å forbedre visse attributter permanent, for eksempel total helse, unnvikelsesrekkevidde og nedkjøling av evner. Det er et system som allerede fungerer, og det er ikke gjort så mye for å endre det.

Når det gjelder arketypene, er det her ting blir litt funky. I Remnant II velger du en klassetype i starten av spillet, som definerer hvordan karakteren din spiller. Vil du komme tett på og være personlig? I så fall er tanky Challenger noe for deg. Foretrekker du å skyte deg gjennom fiender på avstand? Prøv Gunslinger. Vil du ha en følgesvenn på reisen? Da er Handler og dens trofaste hund klassen du bør velge. Hver arketype har sin egen unike spillestil og sine egne evner, og gir til og med tilgang til et eget sett med egenskaper som kan forbedres ved å samle erfaring.

Haken er at du bare kan ha to arketyper aktive samtidig, og den primære arketypen har størst innvirkning på hvordan klassen din spiller. På samme måte får du ikke bare tilgang til resten av arketypene etter at du har valgt din første, nei, du må finne gjenstander gjennom hele spillet og oppgradere dem for å kunne skaffe deg og bruke en sekundær klassetype. Dette systemet er veldig enkelt å forstå, og det fungerer, men jeg kan ikke la være å føle at det har tatt bort litt av moroa ved å bygge til fordel for et mer rudimentært system, noe som for meg strider litt mot kjerneprinsippene for hva et Remnant -spill skal være.

Selv om jeg ikke er spesielt begeistret for Remnant II sine bygge- og progresjonssuiter, kan jeg ikke nekte for spenningen og moroa som denne oppfølgeren byr på. Enten du spiller alene eller sammen med venner, er Remnant II en fest fra første stund, og i likhet med From the Ashes er det designet fra grunnen av for å være svært spillbart. Gunfire Games har sørget for at dette er tilfelle, og enten du prøver deg på vanskeligere vanskelighetsgrader eller bare bytter til Adventure Mode for å utforske fritt og jakte på sjefer etter ressurser og utstyr, er det mange måter å nyte denne oppfølgeren på.

Og det er nettopp derfor jeg ser på Remnant II som mer Remnant på godt og vondt. Det er fortsatt en svært overbevisende serie med et stramt og engasjerende spill, men det er ikke til å legge skjul på at den også har sine svakheter. Det er prangende, penere, har massevis av dybde, og hvis du elsket det første spillet, vil du ha det kjempegøy med denne oppfølgeren også.