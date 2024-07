Remnant II, Final Fantasy og No More Heroes er blant juli sine PS Plus-spill

HQ

Vi er midt i juli neste uke, så Sony har fulgt tradisjonen ved å kunngjøre den neste gruppen med spill som de av oss som abonnerer på de høyere nivåene av PlayStation Plus vil få som en del av medlemskapet vårt. Det viser seg at det er ganske mange flotte som blir lagt til den 16. juli :

PS Plus Extra-medlemmer får:



Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion



Deadcraft



Mount & Blade II: Bannerlord



No More Heroes 3



Pathfinder Wrath of the Righteous



Remnant II



Steep



The Jackbox Party Pack 9



Travis slår til igjen No More Heroes sin Complete Edition



PS Plus Premium-abonnenter får i tillegg et elsket PS VR2-spill og tre klassikere:



Jeanne d'Arc



Job Simulator



Summoner



Ratchet & Clank: Size Matters



Det er også verdt å huske at alle med PS Plus i tillegg fortsatt kan legge til Among Us, Borderlands 3 og NHL 24 til biblioteket sitt gratis.

Hva synes du om disse tilleggene?