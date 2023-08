Remnant II har solgt mer enn 1 million eksemplarer

HQ

I går skrev Ben om at Remnant II hadde mer enn 100,000 spillere samtidig på Steam, så det virket som om Gunfires etterlengtede Remnant: From the Ashes-oppfølger hadde solgt godt den første helgen etter lanseringen. Nå vet vi hvor mye.

Utgiverne hos Gearbox har kunngjort at Remnant II allerede har solgt mer enn 1 million eksemplarer. Remnant: From the Ashes trengte mer enn to måneder på å nå den milepælen, så den knallgode oppfølgeren har fått en mye bedre start. La oss håpe suksessen fortsetter, og at Gunfire er klare til å fortsette å oppdatere spillet for å øke salgstallene ytterligere.