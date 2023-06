Remnant II virker større og bedre på alle måter

HQ

Jeg forelsket meg rett og slett i Remnant: From the Ashes. Gunfire Games' action-shooter trakk meg inn i spillet med sitt overbevisende premiss, og deretter låste det fast interessen min med sin spennende spillopplevelse og stramme mekanikker, så mye at jeg faktisk ble værende og spilte alle DLC-ene. Looter-shooter-stilen og det tilfeldig genererte nivådesignet sørget for at jeg alltid hadde noe å gjøre, og i årenes løp har jeg brukt ganske mye tid på spillet. Det sier seg selv at jeg er veldig spent på å se hvordan oppfølgeren, Remnant II, ser ut til å forbedre den interessante formelen, og på årets Summer Game Fest Play Days i Los Angeles har jeg fått en forsmak på nettopp det.

I løpet av en kort, 30 minutter lang hands-on-økt fikk jeg muligheten til å utforske et par verdener og teste en av de tilgjengelige klassene (flere arketyper ble tilbudt, men den korte hands-on-perioden gjorde at jeg bare fikk følelsen av én klasse). Selv om hver klassetype har sine egne evner og spillestiler, bestemte jeg meg for å velge det som på overflaten ser ut til å være den mest unike arketypen av dem alle: Handler. Denne klassen spiller på omtrent samme måte som Remnant alltid har spilt, bortsett fra at den har en hund som følgesvenn, som kan få i oppgave å angripe fiender, trekke til seg ild og til og med gjenopplive nedlagte allierte og spilleren. Det er unødvendig å si at denne klassen allerede er en sikker vinner for solospillere, ettersom den tilfører en enorm mengde overlevelsesevne uten å påvirke spillingen dramatisk.

På typisk Remnant -vis kan Handler tilpasses med en rekke evner og frynsegoder som marginalt forbedrer eller endrer hvordan klassen spiller, noe som også gjelder for de andre klassetypene (Gunslinger og Challenger). Dette er riktignok ikke så veldig forskjellig fra hvordan Remnant: From the Ashes alltid har spilt, men det er tydelig ut fra det jeg har sett i Remnant II at det er flere alternativer og mer variasjon i byggepakken denne gangen, og dermed flere kreative måter å designe og bygge en karakter på.

Siden Remnant II fortsatt har looter-shooter-elementer i seg, er buildcrafting fortsatt svært viktig, spesielt med tanke på de mange forskjellige typene fiender du vil møte i denne oppfølgeren. Med alt fra nye, dødelige dyr til mer levende farer, øker Remnant II trusselnivået betraktelig, noe som blir enda tydeligere når sjefer og andre store fiender dukker opp. Da jeg fikk sjansen til å spille Remnant II sammen med en annen journalist, kunne vi jobbe sammen for å avverge døden (med hjelp av min firbente følgesvenn), men vi døde likevel et par ganger i løpet av spilløkten, noe som beviser hvor krevende, men likevel spennende denne oppfølgeren kan være til tider.

Selv om Remnant II er mer detaljert og komplekst enn Remnant: From the Ashes når det kommer til stykket, er spillet også større på de fleste punkter. Nivåene, som nok en gang er prosedyregenerert, betyr at du aldri kommer til å utforske de samme områdene, og de er større og fullpakket med flere fiender, plyndringsbare beholdere og muligheter. Det ser til og med ut til å være et bredere utvalg av biomer, som tar spilleren til det som bare kan beskrives som et helveteslandskap, og deretter til en fremmed skog og videre. Og for å toppe det hele er det nok av sideoppdrag og grunner til å utforske utenfor allfarvei, og alt sammen gir et spill som Gunfire tydeligvis har sett på originalens mangler og forbedret der det er viktig.

Men den samme spennende spillopplevelsen som i Remnant er fortsatt til stede. Utfordringen, det stramme skytespillet, den bållignende steinen Checkpoints og de engasjerende bevegelsessystemene er bevart, noe som betyr at du får en velkjent, men likevel mer krevende og underholdende opplevelse enn i forgjengeren. Og alt dette samtidig som det byr på forbedrede visuelle elementer og en presentasjon som føles verdig en oppfølger. Som navnet antyder, føles Remnant II som en 2.0-versjon av Remnant: From the Ashes.

Ut fra det jeg så av Remnant II på Summer Game Fest, ble jeg ikke imponert over de mange nye mekanikkene og spillelementene, i stedet så det ut til å ta det som gjorde originalen så elsket og forbedre det på meningsfulle måter. Hvis du likte Remnant: From the Ashes, vil du føle deg hjemme i denne etterfølgeren, og hvis du aldri fikk sjansen til å spille den briljante originalen, vil Remnant II være det perfekte stedet å starte serien med, ettersom det rett og slett ser ut til å være en bedre versjon av det spillet. Når dette spillet og Immortals of Aveum lanseres med fem dagers mellomrom i juli, er jeg ikke sikker på hva jeg gleder meg mest til akkurat nå.