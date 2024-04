Remnant IIs andre DLC lanseres 23. april.

HQ

Remnant II har nettopp avslørt sin neste DLC. Det har fått tittelen The Forgotten Kingdom og lanseres senere denne måneden, den 23. april, og er neste steg på reisen etter lanseringen av Remnant II.

Det blir tilgjengelig enkeltvis for 9,99 dollar, eller som en del av en større DLC-pakke til 24,99 dollar som blir tilgjengelig når The Forgotten Kingdom lanseres. I denne pakken får du The Awakened King, The Forgotten Kingdom og den siste DLC-en når den lanseres senere i år.

I tillegg til en ny historie å utforske og de vanlige ekstra våpnene, sjefene, ringene og mye mer å glede seg til, får du selvfølgelig også en ny arketype, som vil bli avslørt neste uke. Hold utkikk etter den, og sjekk ut traileren for The Forgotten Kingdom nedenfor: