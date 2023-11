Remnant IIs første DLC kommer om et par uker

HQ

Gunfire Games har kunngjort at den første DLC-en til Remnant II kommer allerede senere denne måneden. DLC-en har fått navnet The Awakened King, og spillerne vil møte en ny trussel på en rekke nye steder og i nye fangehull, samtidig som de tjener nytt utstyr og nye våpen underveis.

Sammendraget av historien i DLC-en er som følger: "Den ene sanne kongen, en skikkelse som er gjennomsyret av overleveringer, har blitt vekket fra sin søvn og er på et blodtørstig hevntogt. Den gale kongen ble korrumpert av den skumle Root mens han var døden nær, og nå ser han svik rundt hvert hjørne og setter i gang en nådeløs hevnaksjon. The Awakened King DLC forteller historien om hans hevn."

DLC-en vil også inneholde en ny arketype, nemlig The Ritualist. Denne spesialiserer seg på å bruke statuseffekter for å skade og overvinne fiender.

Vi får vite at spillerne ikke trenger å fullføre grunnspillet for å få tilgang til denne DLC-en, og at flere detaljer om The Awakened King vil bli delt i et fremtidig blogginnlegg som også tar for seg noen av oppdateringene som introduseres i spillet samtidig som DLC-en lanseres.

Den nøyaktige datoen for The Awakened King er satt til 14. november på PC, PS5 og Xbox Series. Utvidelsen lanseres som en del av DLC Bundle eller kan kjøpes separat for 9,99 dollar. De to andre DLC-ene kommer en gang i 2024.

Se kunngjøringstraileren for DLC-en nedenfor.