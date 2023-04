Remnant II-trailer lar deg helbrede en hund ved å klappe den

HQ

Vi har sett glimt av Remnant IIs følgesvenn et par ganger siden Remnant: From the Ashes-oppfølgeren ble annonsert på The Game Awards i desember, men hva kan menneskets beste venn egentlig gjøre når hen skal opp mot morderiske monstre? Ganske mye.

Gunfire Games har gitt oss en ny trailer for Remnant II som viser og forklarer det meste du må vite o Handler-arketypen, og det er tydelig at hunden spiller en ekstremt viktig del av den. Vår firbente venn vil ikke være lett fôr for våre fiender, da den er i stand til å gjøre alvorlig skade og trekke oppmerksomheten bort fra deg. Ikke bare det. Den vil også forsøke å gjenopplive deg og lagkameratene dine hvis dere blir "drept", samt forbedre forskjellige ferdigheter avhengig av hvilke ferdigheter du har valgt og kommandoene du gir. Høres bra ut, ikke sant? Da er det bra vi vil fremskynde helbredelsen ved å klappe den og være i stand til å gjenopplive den hvis den blir "drept".

Hvordan ser og høres Handler ut for deg?