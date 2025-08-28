LIVE
      Renault avduker en ny Clio-modell på IAA Mobility 2025 i september

      Bilen vil bli presentert sammen med bilprodusentens andre nyere modeller.

      HQ

      Renault har bekreftet at de vil være til stede på IAA Mobility 2025 i München i Tyskland i september, som en del av en opptreden der de vil vise frem noen nyere og kommende modeller, og til og med avsløre en helt ny Clio -bil for verden.

      Den 8. september vil Renault avsløre Clio som en del av showet, før de deretter lar deltakerne se bilen personlig i løpet av uken som IAA Mobility arrangeres, alt på Open Space -delen av konferansen.

      Vi får ikke vite noe mer om denne bilen, annet enn at det blir den sjette generasjonen av modellen Clio, og at den vil fortsette å videreutvikle det formatet som har gjort den til Europas mest solgte bil i første halvdel av 2025.

