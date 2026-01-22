Renault EV-salget øker med 72 % fra året før i Europa

HQ

Da elbiler først begynte å sirkulere på den globale scenen, ble de av mange ansett som uoverkommelig dyre, men etter hvert har rimeligere alternativer kommet inn på markedet, inkludert Renaults suksessfulle 5.

Renault 5 ble lansert i 2024, og i løpet av 2025 økte Renaults samlede elbilsalg med svimlende 72 % som følge av lanseringen av denne spesifikke modellen. Dette er europeiske tall, men Renaults samlede tall er også opp 12 % globalt.

Dette betyr at Renault legger seg på andreplass like etter Volkswagen når det gjelder solgte elbiler i 2025 i Europa, og det ser ut til at den kommende elektriske Twingo, som sikter mot en pris under € 20.000, vil forbedre merkets ytelse enda mer.

Likevel kommer det også en revidert Megane E-Tech i år.