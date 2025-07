Renault går over til å bruke skinnfritt skinn i hele bilutvalget

HQ

Renault har bestemt seg for å ta en ganske miljøvennlig avgjørelse for sin kommende bilserie. Den franske bilgiganten har kunngjort at innen utgangen av 2025 vil de ha eliminert lær helt fra bilproduksjonsprosessen, noe som betyr at alle nye biler som produseres fra og med 2026, ikke vil inneholde dette stoffet.

Dette bekreftes i et blogginnlegg fra PETA, der det heter "Ekte luksus er fri for grusomhet, og Renault forstår det. Ved å nekte å jobbe med lær bidrar Renault til å redde dyreliv, redusere miljøpåvirkningen og bevise at medfølelse og innovasjon går hånd i hånd."

Renault har ennå ikke kommet med noen uttalelse om denne endringen, men det er et trekk som har vært ventet lenge, ettersom Renault faktisk ikke har tilbudt skinninteriør i mange av modellene sine på en stund, for det meste bare i en håndfull utenlandske markeder. I stedet har de i det siste fokusert på å tilby veganervennlig interiør laget av resirkulert plastavfall og tekstiler, noe som PETA til og med kommenterer kort.

"I tillegg til at lær er grusomt, er det svært forurensende. På grunn av de tykkere skinnene som brukes, har ikke-vegansk bilinteriør en tendens til å ha en enda verre miljøpåvirkning enn moteartikler laget av dyreskinn."

