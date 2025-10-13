Renault viser opp 5 Turbo 3E på Korsika

HQ

Rally på Korsika tidlig på 80-tallet, i en Renault 5 Turbo... Det var tider. Fantastisk bil. Fantastisk sted. En fantastisk epoke i en av de mest elskede motorsportene gjennom tidene. Siden den franske bilgiganten jobber hardt for å starte produksjonen av den kommende 5 Turbo 3E, har de kjørt den ned til Korsika og tatt noen rørende bilder av rutene som ble kjørt under det historiske Tour de Corse-rallyet. Renault 5 Turbo 3E vil romme 555 hestekrefter, veie 1450 kilo, drives utelukkende av elektrisitet og slippes våren 2027.

"Renault 5 Turbo 3E, "mini-superbil" og moderne elektrisk reboot av den ikoniske Renault 5 Turbo og Turbo 2, har gjort sine første løp på det historiske Tour de Corse-rallyet. Debuten fant sted i forkant av konkurransen, som avsluttes 11. oktober, som i år feirer 40-årsjubileet for Jean Ragnottis seier ved rattet på en Maxi 5 Turbo i 1985. I forbindelse med den offentlige debuten kjørte to avanserte prototyper av Renault 5 Turbo 3E i Calvi og på rutene til de ikoniske spesialetappene: Notre Dame de la Serra og Montegrosso. Publikum fikk oppleve ytelsen og smidigheten til denne unike elektriske sportsbilen med 555 hk, kjørt av Renault-førerambassadør Julien Saunier. Julien deltar i Historic Tour de Corse bak rattet på en Maxi 5 Turbo i de ikoniske fargene til Jean Ragnotti, som vant Tour de Corse med samme bil i 1985. Renault 5 Turbo 3E, som er priset til 160 000 euro*, er nå tilgjengelig for reservasjon, noe som gir kundene en mulighet til å kjøpe en av de 1 980 bilene som er tilgjengelige når bestillingene åpner."

