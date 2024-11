Renée Zellweger, Hugh Grant og Colin Firth er tilbake i Bridget Jones: Gal etter gutten

Etter at den andre Bridget Jones-filmen hadde premiere på begynnelsen av 2000-tallet, kort tid etter den første, måtte vi vente rundt et tiår før den tredje kom. Ventetiden mellom den tredje og den fjerde filmen har vært like lang, ettersom vi får se Renée Zellweger, Colin Firth og Hugh Grant sammen igjen i det som kalles Bridget Jones: Mad About the Boy i 2025.

Denne delen av den romantiske komedieserien tar til etter den tredje, og Bridget lever livet etter at Firths Mark ble drept under et humanitært oppdrag i Sudan. Nå er hun enke med to små barn, og snart befinner hun seg i nok et trekantdrama (hvordan gjør hun det!) med Chiwetel Ejiofors naturfaglærer og en drømmende ung mann spilt av Leo Woodall.

Bridget Jones: Mad About the Boy vil også ha en rekke andre store navn i hovedrollene, inkludert Emma Thompson, Isla Fisher, Jim Broadbent, og som forventet vil Grants Daniel også ha en morsom rolle.

Ta en titt på traileren for filmen nedenfor før den kommer på kino i Storbritannia og en rekke andre markeder fra 13. februar, mens den også strømmes på Peacock for amerikanske seere.