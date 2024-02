Renegade Nell har premiere på Disney+ 29. mars.

Disney har kunngjort at den kommende originalserien Renegade Nell har premiere 29. mars. Alle de åtte episodene av serien vises eksklusivt på Disney+ på premieredagen.

Serien er skrevet av Happy Valley-forfatteren Sally Wainwright og følger Nell Jackson (Louisa Harland), en ung kvinne som befinner seg på flukt etter at hun blir anklaget for mord. Jackson blir den mest fryktede landeveiskvinnen i 1700-tallets England, men innser at skjebnen hennes er større enn hun hadde forventet da hun møter den magiske ånden Billy Blind (Nick Mohammed).

Serien produseres av Lookout Point, og Sally Wainwright, Faith Penhale, Will Johnston, Louise Mutter og Johanna Devereaux er utøvende produsenter. På rollelisten finner vi også Frank Dillane som Charles Devereux, Alice Kremelberg som Sofia Wilmot, Ényì Okoronkwo som Rasselas, Jake Dunn som Thomas Blancheford, Bo Bragason som Roxy Trotter og Florence Keen som George Trotter.

Takk, Deadline.