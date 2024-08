Rengjør alle kriker og kroker med Roborocks Flexi Pro

HQ

Hvis du har lett etter en rengjøringsenhet som kan håndtere både vått og tørt smuss og samtidig komme til på steder som er vanskelige å nå, for eksempel under møbler, så har vi den rette dingsen for deg.

Folkene hos Roborock (som også er kjent for å lage flotte rengjøringsroboter) har utviklet Flexi Pro, som beskrives som den "ultimate løsningen for dine rengjøringsbehov". Den kan rengjøre de fleste typer rot, vri og strekke seg inn på vanskelige steder, og til og med rengjøre seg selv. Den er virkelig en tusenkunstner.

Men du kan ta Magnus på ordet når det gjelder å se hva som gjør denne enheten så interessant, for i den siste episoden av Quick Look deler han massevis av informasjon om dingsen og hvorfor den kan være løsningen på rengjøringsproblemene dine.