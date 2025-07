Renner om Hawkeye-retur: "Jeg er mer enn 150 % av hva jeg var"

Jeremy Renner virker mer enn klar til å spenne på seg sløyfen og strømpebuksene igjen. I et nylig intervju med Empire diskuterte Marvel-stjernen åpent muligheten for en andre sesong av Hawkeye - noe han tidligere hevdet å ha takket nei til etter at Disney angivelig forsøkte å underby ham med halve lønnen. Men nå høres det ut som om dialogen mellom Renner og studioet har tatt en mye mer positiv vending.

HQ

Renner er fortsatt på bedringens vei etter den forferdelige brøytebilulykken som nesten krevde hans liv for to år siden. Men ifølge ham selv er han i sitt livs beste form. I en samtale med Empire sa Renner :

"Jeg er sikker på at vi ender opp med å gjøre sesong 2, og gjøre andre ting. Og jeg er glad for å gjøre det. Kroppen min begynner å bli klar for noe sånt. Jeg vet ikke om noen vil se meg i trikot, men kroppen min vil se bra ut i trikot. Jeg er mer enn 150 prosent av det jeg var før hendelsen."

Om dette betyr at Marvel og Renner endelig er i ferd med å bli venner igjen, gjenstår å se - men alt tyder på et comeback.