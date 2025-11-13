HQ

Rennsport er et spill jeg virkelig ønsker å like. Det er oppkomlingen som har vært under hard utvikling i en årrekke med mål om å bli det neste store innen sim-racing. Utvikleren, Competition Company, har organisert flere alfa- og betatester og konkurranser, og har vært relativt åpen gjennom hele prosessen, med det bygget for fans av fans, og det er absolutt ingen mangel på ambisjoner i det.

Med Unreal Engine 5 som fundament har de forsøkt å skape en moderne racingsimulator som skal forene PC- og konsollspillere og viske ut skillene mellom plattformene. Men med spillet i hånden og et antall timer bak rattet, kan jeg ikke annet enn å klø meg forvirret i hodet. Det er en følelse av tomhet her som er vanskelig å gripe eller forstå. Ambisjonene er der, teknologien er delvis på plass, men det hele er altfor uferdig til å rettferdiggjøre et kjøp på dette stadiet. La meg forklare.

Det er et lysegult bildefilter som påvirker hele spillet, noe som får Rennsport til å se litt ut som iRacing og ikke gjør grafikken noen tjenester i det hele tatt. Hvis du vil være slem, kan du kalle fargegraderingen sigarettgul.

Planen var klar. Rennsport skulle bli et økosystem for e-sport, nærmere bestemt sim-racing, fullt av turneringer og community-racing, noe som høres lovende ut på papiret. Så hvorfor skynde seg med spillet når det åpenbart ikke er klart, og ikke minst mangler innhold? En håndfull biler og noen få baner er alt du får, og det meste er låst bak dyrere utgaver av spillet eller kjøp i butikken deres, der du kan bruke pengene dine i bytte mot "RENN$" (deres valuta) rett ved lansering. I en verden der Assetto Corsa Competizione, iRacing og Automobilista 2 allerede finnes, føles utvalget av innhold mildt sagt magert. Og det handler ikke bare om kvalitet, men også om variasjon. Dessverre blir det raskt klart at det meste er merkelig tynt når man først begynner å skrape i overflaten.

Selv om Rennsport er basert på Unreal Engine 5 og ble lansert denne uken, er det mindre grafisk imponerende enn Assetto Corsa Competizione, som ble lansert for nesten sju år siden og er basert på Unreal 4.1.

Det skal imidlertid sies at den generelle kjøreopplevelsen er veldig god, og selv med en kontroller i hånden er det tydelig at det er lagt ned mye arbeid i å finpusse fysikken. Detaljer som hvordan vekten forskyves i kjøretøyene, ujevnheter i asfalten og vibrasjoner fra fortauskanter - alt føles forbannet bra, og det er definitivt en genuin kjøreglede her. På samme måte er de fleste bilene såpass særegne i sitt utseende at hver og en føles som et unikt lite monster å temme. Så all ære til Competition Company for at de faktisk gjør en god jobb her. Nei, det er ikke revolusjonerende eller klasseledende, men det er grunn nok til i det minste å prøve å brenne gummi i noen runder. Kort sagt, Rennsport har et skarpt og teknisk fundament, og det er ikke der spillets problemer ligger.

Av en eller annen merkelig grunn er gresset på siden av alle banene flere centimeter høyt og gulnet.

Problemene begynner når man begynner å se på hvordan Rennsport faktisk ser ut rent visuelt, og hvordan det oppfører seg. Som jeg nevnte tidligere, kjører Unreal Engine 5 under panseret, noe som i teorien burde bety blendende grafikk. Men som vi vet, har ikke motoren akkurat blitt kjent for å være den mest stabile, og den er heller ikke den mest optimale når det gjelder racing. Det er flere åpenbare og ganske irriterende bugs. Alt fra spøkelsesbilder under repriser, objekter og teksturer som ikke lastes inn riktig eller raskt nok, for ikke å snakke om hvordan noen av banene ser betydelig dårligere ut enn andre.

Alt dette hadde kanskje vært tilgivelig hvis spillet ellers hadde hatt innhold og funksjoner som gjorde at man fikk lyst til å bli værende, men det er dessverre ikke tilfelle. Enspillerdelen er en fullstendig skuffelse. AI-førerne er blant de dårligste jeg har sett i et racingspill på lenge, og de oppfører seg ofte som om de har drukket en flaske Jack Daniels før de setter seg bak rattet. De dytter deg ofte ut av veien, bremser på ulogiske steder og ser i det hele tatt ikke ut til å føle om det er motstandere rundt dem. Det er ikke mulig å justere vanskelighetsgrad, aggresjon eller andre parametere, og du kan bare velge hvor mange AI-biler du vil konkurrere mot. Og å kjøre offline? Glem det, spillet krever internettforbindelse...

Det finnes ingen som helst grunn til å betale 50 pund for dette i en verden der Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, Le Mans Ultimate og Automobilista 2 eksisterer.

Teknisk sett fungerer flerspiller overraskende bra. Matchmaking, lobbyer og overganger fra kvalifisering til racing er sømløse, og crossplay mellom PC og konsoll ser ut til å fungere feilfritt. Dette er helt klart det mest stabile aspektet av opplevelsen. Men når du først er i gang med løpene, merker du at det fortsatt er mye som mangler for å skape en engasjerende opplevelse. Det er rett og slett umulig å riste av seg følelsen av hvor uferdig og beta-aktig Rennsport fortsatt er. Det store spørsmålet man stiller seg etter noen dager er derfor: Hvem er Rennsport egentlig ment for? Offlinespillere får et halvferdig produkt med håpløs AI og minimal dybde, hardcore sim-nerder på jakt etter realisme vil bli plaget av mangelen på VR-støtte, og det er et fullstendig fravær av ulike værforhold og begrenset banelayout. Selv om flerspillerdelen fungerer, er det ingen reell eller tydelig grunn til å velge Rennsport fremfor noen av de andre allerede etablerte plattformene. Det finnes ingen identitet her utover crossplay.

Og deri ligger frustrasjonen. Det er et embryo til noe her som kan bli bra, og kjørefølelsen har potensial. Fysikken er på vei i riktig retning, og presentasjonen (når den fungerer) er helt grei, selv om den neppe er imponerende. Men det er ikke nok. Det føles som om Rennsport ble lansert flere måneder for tidlig, i håp om å slå konkurrentene og ri på bølgen av sim-racing-hype som råder for tiden. Resultatet er et spill som fungerer teknisk, men som mangler både innhold og karakter. Det er også vanskelig å rettferdiggjøre prisen. Standardutgaven koster £50 og deluxe-utgaven enda mer. Det er mye penger for et spill som føles som et Early Access-prosjekt.

Det er også noe ironisk over hvordan Rennsport prøver å profilere seg som den moderne, tilgjengelige plattformen for alle, samtidig som det mangler så mange av de funksjonene som gjør et moderne racingspill verdt å investere tid og penger i. Det er som å bygge et skinnende utstillingslokale, men glemme å sette bilene inn i det. Og det gjør vondt å si det, for jeg liker ambisjonene. Det finnes en fremtid der Rennsport, med de rette oppdateringene og mer innhold, kan bli en virkelig utfordrer i sjangeren. Men for øyeblikket føles det mer som en demo du er tvunget til å betale for. Fysikken redder spillet fra å være en total katastrofe, men alt annet føles halvferdig, ufullstendig og lite gjennomtenkt. Det lover mye, men leverer altfor lite, og det er rett og slett ikke godt nok.