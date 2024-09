Rennsport åpner dørene for Steam-spillere

HQ

I dag får simracingmiljøet på Steam en ny racerbil på banen. Rennsport kommer til Valves plattform etter en periode med eksklusivitet i Epic Games Store, og tar med seg alt innholdet og oppdateringene det hadde der også. I tillegg bekrefter studio Teyon at cross-play vil være tilgjengelig i denne åpne betaen, som alle kan bli med på via "Request Access"-knappen på Playtest.

I tillegg til cross-play og progresjon, sier Rennsport-teamet at spillet vil bli utgitt i Early Access før utgangen av 2024, noe som er gode nyheter. Den eneste haken for Steam-brukere er at Founder's Packs for øyeblikket bare er tilgjengelig via Epic games Store. Du kan imidlertid beholde den samme spillerprofilen og konkurrere mot spillere uansett hvilken plattform du er på.

Det er helt gratis å bli med i Rennsport Playtest på Steam, og du kan gjøre det her.