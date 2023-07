Rennsport "bygget med simulering i tankene", 60 000 ventet på å kjøre flerspillerløp

Rennsport ser ut til å bli et av de mest lovende simuleringsracerspillene som kommer ut i nær fremtid, og det har nettopp gått inn i sin første ordentlige offentlige testfase med både den pågående lukkede flerspillerbetaen og den aller første offisielle konkurransen basert på racerspillet. På Gamelab 2023 i Barcelona tok vi en prat med Jose Rodrigues, som er sjef for strategi og forretningsutvikling hos Rennsport. Det er åpenbart mye å spørre om i denne fasen, og det er mye som gjenstår å kunngjøre og ferdigstille.

"Over 60 000 mennesker" sto i kø for å spille spillet i den lukkede betaversjonen, bekrefter Rodrigues i intervjuet nedenfor.

HQ

"Det er bygget med simulering i tankene", legger han til om Rennsport sin tilnærming til simuleringsracing. "Vi ønsker å sørge for at vi representerer den best mulige opplevelsen du ville hatt i en ekte bil, i et virtuelt rom. Og det er faktisk en av grunnene til at vi startet konkurransen så tidlig i prosjektets levetid. Vi bruker konkurransen og førerne, som er de beste virtuelle førerne i verden, til å gi oss tilbakemeldinger og hjelpe oss med å forbedre akkurat den opplevelsen. Og hvordan bilen føles på banen, på de rette linjene, i svingene og ved akselerasjon."

I tillegg til dette, og før vi legger til andre lovede funksjoner som støtte for tre skjermer eller VR-modus, "fokuserer vi nå på å sørge for at serverne fungerer som de skal i den lukkede betaversjonen, og at flerspilleropplevelsen er så smidig som mulig". Og når det gjelder rigger med tre skjermer: "Det finnes noen triks og løsninger som jeg har sett at folk har funnet på (ler), men ja, foreløpig er det bare én skjerm i starten av den lukkede betaversjonen. Jeg kan ikke si ennå om det vil komme senere i den lukkede betaen eller ikke".

Og siden vi er så fokusert på konkurransesiden (selve studioet heter Competition Company), hva med det mer tradisjonelle enspillerinnholdet som karrieremodus? "Vi får se", svarer Jose kort etter å ha listet opp hva som kommer til Rennsport når det gjelder biler og baner:

"Det jeg kan fortelle deg, er at vi jobber veldig hardt for å få mer innhold til spillet.

Akkurat nå har vi de fire GT3-bilene, og vi har annonsert Praga R1. Jeg tror Morris [Hebecker], vår administrerende direktør, nevnte på vårt siste toppmøte at TCR [Touring Car] kommer, LMDh [Le Mans Daytona h] kommer. Vi kommer også med nye baner i spillet. Og fellesskapet vet at vi også annonserte denne banen i form av en 8, beta-banen for å feire memene deres. Så den kommer kanskje også snart til Rennsport ".

ESL R1-racet om en del av premiepotten på 1 million dollar starter i morgen i Saudi-Arabia.

Rennsport og ESL R1 er partnere, og den aller første turneringen (etter majoren i juni) med spillet (som allerede har en lukket betaversjon) starter i morgen i Riyadh som en del av det sommerlange arrangementet Gamers8. 48 førere fra 12 lag skal konkurrere i fire dager.

"[Det er] den største premiepotten noensinne i simracing, tror jeg. En million dollar står på spill for teamet vårt, noe som er veldig, veldig kult. Ambisjonen vår er å skape et økosystem der teamene og partnerne våre lykkes."

Se hele videoen for mer informasjon om Rennsport's støttede kontrollere, racing med hjul og pedaler og samarbeid med partnere. Og når får Rennsport en lanseringsdato? "Dessverre ikke ennå, nei", sier Rodrigues om et omtrentlig lanseringsvindu. Foreløpig kan du prøve å bli med i den lukkede betaversjonen.