Rennsport lanseres på konsoller i år

Som en del av Nacon Connect presenterte det franske selskapet nettopp et nytt blikk på simuleringsracingtittelen Rennsport. Dette glimtet kom i form av en splitter ny trailer som viser den fantastiske grafikken i spillet, som bruker avansert fotogrammetri-teknologi for å skildre bilene og banene som det tilbyr.

Utviklet av Competition Company og Teyon, Rennsport er for øyeblikket tilgjengelig for PC-spillere å teste helt gratis som en del av en Early Access-situasjon. Senere i år vil spillet imidlertid også komme til PS5- og Xbox Series X/S-konsollene, noe som nettopp ble bekreftet under Nacon-arrangementet.

Vi blir fortalt at PC- og konsollversjonene av spillet vil inneholde spill på tvers av plattformer og alt det samme lisensierte innholdet, og alle versjonene vil støttes av mobilappen Rennsport som gjør det mulig for brukere å enkelt administrere arrangementer og sitt eget profilutseende.

Det er ennå ikke annonsert når Rennsport kommer til konsoller, men du kan se den nye traileren for spillet nedenfor.