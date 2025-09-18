Rennsport slippes 13. november for PC, PS5 og Xbox

HQ

Den 16. desember 2024 lanserte German Competition Company betaversjonen av sim-racing-tittelen Rennsport. Siden da har de jobbet hardt for å prøve å sette sammen en opplevelse som kan konkurrere med giganter som iRacing, Assetto Corsa og Le Mans Ultimate.

Nå kunngjør utgiveren Nacon at spillet vil bli utgitt (1.0) den 13. november og da for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S, samtidig. Gamereactor vil selvfølgelig anmelde det, da. Med tanke på at de gamle Project Cars/GTR2 -utviklerne Straight 4 Studios slipper Project Motor Racing den 25. i samme måned, kan vi vente oss tidenes mest sim-racertette høst.

"Rennsport er fremtiden for racingsimulering, konkurranse og digital bilkultur. Opplev spenningen ved å kjøre høytytende racerbiler på laserscannede baner fra hele verden og fantastiske veier som er skapt av fellesskapet. Rennsport er lekeplassen bilentusiaster har ventet på. Det er en fotorealistisk racingsimulering som tilbyr flerspillerkonkurranse på høyeste nivå. Det er her spillere, sjåfører, profesjonelle idrettsutøvere, moddere og bilentusiaster kommer sammen for å kjøre, leve og dele sin lidenskap for racing og spesielle biler."