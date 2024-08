HQ

David ble imponert etter å ha sett Sad Cat Studios' Replaced for to måneder siden, men følte at spillets ytelse trengte en del finpuss. Det høres ut som om han får ønsket sitt oppfylt.

Sad Cat Studios sier at Replaced har blitt forsinket til en gang i 2025. Årsaken er rett og slett at utviklerne trenger mer tid til å få spillet til å leve opp til forventningene våre, så det kan jeg leve med.