Replaced ser ut som min våte 16-bits cyberpunk-drøm, men trenger finpuss

Jeg er alltid med på litt retro-sci-fi-action. Da Perfect Dark klødde Deus Ex-kløen min på en fargerik måte under Xbox Games Showcase, fulgte Replaced etter med den mer tradisjonelle versjonen av sjangeren som, foruten The Ascent, ikke har fått mange bemerkelsesverdige forsøk de siste årene. Interessant nok har jeg nettopp nevnt tre spill som er eller var Xbox-eksklusive på et eller annet tidspunkt. Ja, vi fikk også den verdige Narita Boy og andre, men for en så elsket og fruktbar sjanger, mer så etter Cyberpunk 2077 og tilbakekomsten av Blade Runner, forventet og håpet jeg på mer.

Ironisk nok, gitt tittelen, har Replaced hatt en ganske dystopisk utviklingshistorie så langt. Spillet ble lansert i 2021 midt under pandemien, og ble deretter utsatt til 2022, 2023 og 2024 på grunn av enten Russlands invasjon av Ukraina eller behovet for ytterligere finpuss, og det virket aldri som om det var "nesten ferdig". Inntil nå.

I Los Angeles og som en del av Summer Game Fest Play Days (selv om det ble arrangert av Microsoft, var det ikke i Xbox' egne lokaler), satt jeg med spillet i en halvtime, samtidig som den dedikerte demoen var delt inn i tre deler: Prolog, Stasjon og Kamp.

Pussig nok anbefalte representanten at jeg spilte demoen fra bunn til topp, slik at jeg først fikk en god smakebit av kampmekanikken, deretter et inntrykk av eventyr/RPG-siden, og til slutt, hvis jeg i det hele tatt ønsket det, en tekstvegg som beskrev historien og historien.

Jeg likte dem alle tre, mest takket være den stilige og forsiktige tilnærmingen til både omgivelser, nye konsepter og små detaljer, men før jeg forteller deg mer, må jeg si at ytelsen ikke er helt der ennå. Den var i beste fall treg til tider, både med knappetrykk i kamp (og du vil virkelig ikke gå glipp av beskjeder, sier jeg deg) eller når du går rundt i miljøet for mindre seriøs utforskning.

Nå er dette offisielt beskrevet som et "2.5D sci-fi retro-futuristisk action-plattformspill", men for meg og ut fra det jeg spilte føltes det mer som et action-eventyr med fokus på rytmisk kamp og RPG-lignende utforskning, da jeg ikke så noen tegn til plattformspill i løpet av min tid med spillet.

Kampene er morsomme og forfriskende på en nostalgisk måte, fordi de minner om Batman Arkhams varemerkestil, men fra et side-POV. Du trykker X for et lett angrep, A for å unnvike fiendeangrep med en rød markør, Y for å kontre fiendeangrep med en gul markør, som bedøver fienden. Energien øker med vellykkede angrep og motangrep, og synker med unnvikelser og passivitet. Når du har full energi, kan du avfyre et skudd med RT, så du må være veldig forsiktig med når. Og hva er B for? Vel, snart nok vil du møte pansrede fiender, som er immune mot alle angrep med mindre du ødelegger kroppsskjermingen deres med et tungt angrep ved å trykke på den knappen. Enda tidligere enn det vil du begynne å trykke ned på D-Pad for å helbrede med et medkit, som er begrenset i antall.

Det grunnleggende opplegget er enkelt å lære, men antallet fiender og det økende tempoet i deres innkommende angrep gjorde det vanskeligere å mestre. Og tilfredsstillende. Det eskalerte gradvis til det som så ut som en gal post-apokalyptisk kultdans foran et brennende alter, med mellomrom som krympet innenfor 2D-grensene på skjermen, og unnviker salto lenket med slag og etterbehandlere, raskere og mer nøyaktig for hvert minutt.

En fin introduksjon til kampsystemet, men med en mistanke om at det et par ganger ikke var helt min feil når jeg ikke fikk beskjedene. Denne følelsen ble ytterligere forsterket da jeg utforsket stasjonen, et ellers vakkert dystert, rødlig miljø med flere nivåer, rom og mange mennesker å snakke med for å få enten oppdrag eller deler av historien.

"En atomprøvesprengning som gikk galt, førte til at tusenvis av amerikanere mistet livet i løpet av de siste to månedene."

REACH er vår AI-mann (men hva er Project R.E.A.C.H?), han ser ut til å ha vært, ahem, Replaced, og du får alle de typiske sci-fi-tropene med ett blikk: megakonsernet som styrer byer og liv, fyren som savner et bein og trenger en teknisk operasjon, den PDA-lignende dingsen som gir deg oversikt over dine nåværende oppdrag, ærend og status (den heter Wingman, i beste retrofuturistiske nikk til Walkman), eller Susan, jenta som nødig vil leke med deg med mindre du henter en likeretter til henne, for så i sin tur å få kikkerten du var ute etter.

Teksten virker god og i tråd med tonen. Den forgrenede dialogen, der hver knapp gir ulike svar, gir et ekstra eventyrlig preg. Det er nok av mysterier og elendighet å avdekke i Phoenix City, og jeg gleder meg desto mer til å følge REACH i hans personlige oppgave så lenge det endelige spillet holder spillopplevelsen variert, omgivelsene interessante og, fremfor alt, det tekniske aspektet solid nok til å støtte den pikselerte kunstneriske skjønnheten.