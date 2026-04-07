Replaced, Vampire Crawlers og NHL 26 er blant de nye Game Pass-tilleggene for første halvdel av april

Hvis du sjekket ut Microsofts Partner Preview før påske, er du sannsynligvis allerede klar over hvilke spill som kommer til Game Pass i første halvdel av april. Men det er mye mer å glede seg til, og den fullstendige listen har nå blitt sluppet, og som vanlig inkluderer den noen få dag 1-titler.

Følgende spill vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :



Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 7. april



DayZ (PC) - 8. april



Endless Legend 2 (forhåndsvisning av spillet) (PC) - 8. april**



FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 8. april**



Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 9. april



Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 10. april



Football Manager 26 Console (Cloud, Xbox og PC) - 13. april**



Hades II (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 14. april



Replaced (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 14. april*



The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 14. april



The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 16. april**



NHL 26 (Cloud og Xbox Series S/X) - 16. april*



Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Xbox og PC) - 17. april



Little Rocket Lab (Cloud, Xbox og PC) - 21. april**



Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 21. april**



Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 21. april*



Kiln (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 23. april*



Som vanlig er det også ekstra ting som frynsegoder å laste ned gratis, og første halvdel av april er intet unntak. Du kan lese mer om det på Xbox Wire.

Følgende titler vil bli fjernet fra tjenesten 15. april, men som vanlig får du rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen :