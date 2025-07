Reporter spør Jake Paul om seksualisering av kvinner i boksing, og blir mobbet som svar

HQ

Fredag fant den tredje kampen mellom Katie Taylor og Amanda Serrano sted i Madison Square Garden i New York, og endte med et tredje nederlag for Serrano, noe som sannsynligvis avslutter en rivalisering uten sidestykke i kvinneboksing, som brakte inn millioner av seere gjennom Netflix, en milepæl for et boksekort med bare kvinner (det første noensinne i Madison Square Garden), selv om de fleste eksperter mener at kampen, som endte med at to dommere ga Taylor seier 97-93 og den tredje dommeren 95-95, var mindre spennende enn de to foregående.

Det er et stort øyeblikk for kvinneidretten generelt, men kreftene bak er fortsatt svært konservative. Jake Paul, youtuberen som ble bokser og utfordret Mike Tyson i fjor, organiserte arrangementet sammen med Netflix gjennom sitt selskap MVP (Most Valuable Promotions).

I intervjuet (via Talk Sport) stilte en reporter et spørsmål "om projeksjonen av kvinner i boksing". Reporteren berømmet deres innsats for å investere i kvinneboksing, men rettet oppmerksomheten mot et tema "Jeg har snakket med et par mennesker denne uken, om problemet med å ha ringjenter i et rent kvinnekort og seksualisering av kvinner."

Pauls forretningspartner, Nakisa Bidarian, avbrøt ham og spurte: "Vil du ha ringgutter?". Reporteren svarte: "Vel, et par mennesker har sagt: 'Hvorfor har du ikke gutter?', eller ingen i det hele tatt. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på samtalen om det".

I stedet for et svar, sa Paul bare "bro, vær så snill å slutte å snakke". Bivarian fortsatte med å erte reporteren: "Hvis noen vil sende inn en søknad om å bli ringgutt på MVP, så send den til den unge mannen". "Send den til f***ing Kamala Harris", la Paul til.

"Få WOKE ut herfra! Ring gutter... Ewww", sa brukeren Eric D. Kirk som svar på et klipp av øyeblikket på Twitter. "Vanvittig selvrapport til L combo for å be om ring boys og deretter måtte bli verbalt sjekket av Jake Paul", sa en annen.