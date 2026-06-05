Representantenes hus i USA står opp mot Trump og stemmer for hjelp til Ukraina og sanksjoner mot Putin

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Ifølge Reuters vedtok Representantenes hus i USA torsdag et lovforslag om å gi bistand til Ukraina og innføre nye sanksjoner mot Russland, det siste tegnet på at noen republikanere er villige til å trosse partiledelsen og gå imot president Donald Trump. Med 225 stemmer for og 195 mot ble Ukraina Support Act vedtatt.

Godkjennelsen kom dagen etter at en liten gruppe republikanere i Representantenes hus sluttet seg til Demokratene og vedtok en resolusjon som ville kreve tilbaketrekking av tropper fra fiendtlighetene med Iran med mindre Kongressen erklærer krig eller autoriserer bruk av militærmakt.

Til tross for dette må Ukraina Support Act også godkjennes av Senatet (som har republikansk flertall og domineres av de ivrigste Trump-tilhengerne), og selv om den passerer dette hinderet, kan den bli nedstemt av presidenten selv.

Ukraina Support Act inneholder tiltak for å hjelpe Ukraina med gjenoppbyggingen etter krigen, og autoriserer mer enn 1 milliard dollar i bistand til Kiev og opptil 8 milliarder dollar i støtte gjennom direkte lån. Den innfører også strenge sanksjoner og kontroll av russisk eksport, inkludert finansinstitusjoner, olje, gruvedrift og russiske tjenestemenn.