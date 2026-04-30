Representanter for det iranske fotballforbundet går glipp av FIFA-møte, og nektes innreise av kanadiske immigrasjonsmyndigheter

Det 76. årlige FIFA Council finner sted i Vancouver denne uken, med representanter for alle de 211 medlemmene, i hvert fall i teorien, fordi iranske tjenestemenn ikke har kommet inn i Canada og snudde etter "uakseptabel oppførsel fra immigrasjonsmyndighetene". I en uttalelse som først ble rapportert av Teherans Tasnim News Agency, heter det at det iranske forbundet, med president Mehdi Taj, generalsekretær Hedayat Mombeni og visegeneralsekretær Hamed Momeni, "returnerte til Tyrkia med det første tilgjengelige flyet på grunn av den uakseptable oppførselen til immigrasjonsmyndighetene på flyplassen og fornærmelsen mot et av de mest ærefulle organene i den iranske nasjonens væpnede styrker".

Før han ble president i det iranske fotballforbundet, var Mehdi Taj medlem av Den islamske revolusjonsgarden (IRGC), som er oppført som en terrororganisasjon i Canada. Taj hadde fått spesialtillatelse til å reise inn i Canada kun i forbindelse med FIFA-arrangementet, ellers ville han ikke ha fått innreise.

De iranske tjenestemennene bestemte seg imidlertid tilsynelatende selv for å vende tilbake til Iran via Tyrkia på grunn av behandlingen de fikk av immigrasjonsmyndighetene, selv om Canadas utenriksminister Anita Anand sa at tjenestemennene "utilsiktet" hadde blitt nektet innreise.

Raoul Wallenberg-senteret for menneskerettigheter, en kanadisk NGO, sa at "beslutningen om å gi ham innreise i det hele tatt var dypt bekymringsfull. Det undergraver Canadas utpeking av IRGC som en terroristorganisasjon og er i strid med vårt lands forpliktelse til å bekjempe straffrihet for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Iran."

Iran er et av de 48 landene som er kvalifisert til VM neste sommer, og landets tilstedeværelse har vært mye diskutert fordi de må spille alle tre gruppespillkampene på amerikansk jord. FIFA insisterer på at de kommer.

I mellomtiden har Amnesty International advart om faren og risikoen for fans, spillere, journalister, arbeidere og lokalsamfunn som følge av USAs ulovlige innvandringspolitikk, og har bedt FIFA-president Gianni Infantino om å ta stilling og be Trump om å stanse deportasjoner under VM.