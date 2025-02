Republikanernes kobling til Epstein-filene ender i Rick Roll

HQ

Den offisielle X-kontoen til House Judiciary GOP lovet en stor avsløring fra Epstein-filene, som hadde vært gjenstand for intense spekulasjoner, spesielt når det gjaldt høyt profilerte personer.

Men det mange håpet skulle bli en bombe, var i stedet et lokkemiddel, da et innlegg med tittelen "Epstein files released" (nå slettet) ble omdirigert til Rick Astleys ikoniske musikkvideo "Never gonna give you up".

Mens noen uttrykte sin fornøyelse, mente andre at spøken var upassende med tanke på alvoret i situasjonen. I opprøret spekulerte noen til og med i om kontoen hadde blitt hacket.

Offentliggjøringen av filene som avslørte Epsteins omfattende nettverk, var etterlengtet av både offentligheten og myndighetene. Foreløpig gjenstår det å se om flere konkrete avsløringer vil følge.