Resident Aliens kommende sesong blir den siste

Mange av oss har fulgt Alan Tudyks ekstraordinære eventyr i Colorado som et krasjlandet og strandet romvesen i serien Resident Alien. Den har bydd på like deler komedie og sci-fi-spenning, men etter sesong tre ble serien kansellert, men heldigvis ombestemte NBC seg etter at budsjettet ble redusert.

Til tross for dette har det nå blitt annonsert (takk TV Insider) at det ikke blir noen femte sesong, og den kommende fjerde sesongen blir derfor den siste. Heldigvis var teamet forberedt, og showrunner Chris Sheridan forklarer :

"Jeg visste på forhånd at dette sannsynligvis kom til å bli vår siste sesong. Kreativt sett var det spennende, fordi jeg visste at vi kunne bruke tiden på å avslutte noen historier og kjøre mot en avslutning. Jeg er så stolt over hvor bra sesong 4 er, og spesielt stolt over at vi klarte å avslutte så sterkt som vi gjorde, med en finale som sannsynligvis er min favorittepisode i serien."

Selv om Resident Alien ikke gjorde det spesielt bra på NBC, har den angivelig gjort det bedre på Netflix. Det er derfor en mulighet for at Netflix vil prøve å ta over serien for å fortelle mer av historien, men hvis Resident Alien får en velskrevet og god avslutning, er det kanskje like greit å la serien være.

Har du selv fulgt med på Resident Alien, og hva synes du om serien?