Resident Evil 2-remaken har solgt ti millioner eksemplarer

Etter den enorme suksessen til Resident Evil 7: Biohazard, som var i førsteperson og helt nyskapende for serien, virket det som et lite tilbakeslag for Capcom da de ga ut remaken av Resident Evil 2 tidlig i 2019. Det ble imidlertid raskt klart at den nye utgivelsen av PS1-klassikeren var alt annet enn en rask "cash grab", og nå har spillet nådd en imponerende milepæl.

På Twitter kunngjør Capcom at spillet har passert ti millioner solgte eksemplarer. Det er over dobbelt så mange som originalen, som i sin tid ble sluppet på PC, PlayStation, Nintendo 64 og Sega Dreamcast. Dette feirer de passende nok med en seiersskjerm fra spillet.

Resident Evil 3 fikk også en remake i 2020. Dette spillet fikk ikke like gode anmeldelser som forgjengeren, men har likevel passert fem millioner solgte eksemplarer, og det er absolutt ikke dårlig.