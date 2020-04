For litt over ett år siden viste Resident Evil 2 verden hva forskjellen på en remaster og remake er med så mange endringer og forbedringer at det var tydelig utviklerne enkelt nok bare hadde tenkt "hvordan ville vi laget en oppfølger til Resident Evil i 2019?" uten å tenke så altfor mye på hva den originale oppfølgeren gjorde. Dette ble en meget positiv overraskelse for mange av oss, så hvordan måler remaken av Resident Evil 3: Nemesis seg mot dette når overraskelsesmomentet er borte? Veldig bra faktisk.

En av grunnene til dette er at det er ekstremt tydelig at Resident Evil 3 ble utviklet samtidig som fjorårets spill siden det følger den samme suksessoppskriften i meget stor grad. Ta historien for eksempel . Dere som har spilt originalen tror kanskje dette blir en meget forutsigbar reise bare med penere utgaver av klassiske scener, men uten å røpe noe er ikke dette tilfellet. Denne remaken gjør såpass mange og betraktelige endringer og kutt at fansen virkelig har store overraskelser i vente. Samtidig betyr dette at nye spillere slipper noen av de snart tjueen år gamle sekvensene som ikke akkurat gjør seg like bra i disse dager. Vi snakker fortsatt ikke om noe Oscar-verdig her, for blant annet går forholdet mellom Jill og Carlos fra ganske kaldt til bestevenner raskere enn du kan få sagt Staaaaaars og begrunnelsene for enkelte ting er tynnere enn en Jill-sandwich (de første og siste dårlige "vitsene". Lover). Den gjør uansett en mer enn god nok jobb til at jeg lett spilte gjennom historien uten pause den første kvelden, noe som nok også vil skuffe mange. For selv om jeg storkoste meg i ni timer med veldig mye utforskning på jakt etter løsninger til alle puzzles og hemmeligheter er det enkelte som synes fem til ti timer med underholdning er for lite selv med ekstra utfordringer som belønner deg med nye vanskelighetsgrader, kostymer, våpen, 3D-modeller og konseptbilder i disse dager. Personlig synes jeg lengden bare gjør flyten i det litt mer action-fokuserte spillet bedre, så når det blir kvalitet fremfor kvantitet klager ikke jeg.

Du ser på Annonser

For det er ikke tvil om at Resident Evil 3 er mer action-fylt enn Resident Evil 2, men ikke så mye som flere av dere har fryktet. Den første halvdelen, eller kanskje to tredjedeler, leverer en absolutt fremragende atmosfære med nerven og usikkerheten vi kommer for, mens det er siste rest som plutselig bestemmer seg for å ha flere sekvenser hvor man stenges inne med bosser eller sterkere zombier og bare må dra frem sin indre Rambo. Ikke akkurat det jeg liker best i Resident Evil, men siden det øker pulsen frem mot avslutningen og kontrollene er gode fungerer det egentlig ganske bra.

En av grunnene til dette er muligheten til å hoppe unna eller kontre angrep. Time et knappetrykk godt nok og Jill/Carlos vil unngå et bitt eller slag. Gjør det perfekt, og tiden vil gå saktere i et par sekunder samtidig som at siktet ditt automatisk føres til fiendens svake punkt slik at du kan gjøre skikkelig skade. Selv etter tre gjennomspillinger er dette noe som stadig får hjertet mitt til å hoppe over et par slag. Jeg tror til og med det stoppet de gangene helsen var farlig lav. Deilig!

Mer action betyr også flere muligheter for de av oss som liker å tenke taktisk siden vi får noen nye måter å drepe eller stoppe fiender på. Raccoon City er nemlig tilfeldigvis fylt med røde tønner som selvsagt eksploderer på nydelig vis og elektriske bokser som paralyserer alt i nærheten. De to spillbare figurene har til og med forstått at det kan være greit å ha med seg en god kniv som ikke slites ut, så nå kan du bruke den så mye du vil. Dermed står du fritt til å bryte opp esker med godsaker i og stikke de fiendene som leker død (skikkelig død) på bakken. Så har vi selvsagt de ulike våpnene det er en fryd å skyte fiender med.

Absolutt nydelig grafikk og topp lyddesign kan ta mye av æren for sistnevnte. Om du spilte fjorårets remake vet du akkurat hva jeg snakker om. Man kan neste føle spyttet til ekstremt realistiske og fråtsende zombier treffe ansiktet når de strekker seg eller biter etter deg, mens spillet vet akkurat når det skal leke med nervene mine ved å plutselig lage en skummel lyd når det lukter et snikangrep. Topp det med enestående animasjoner som gjør hver bevegelse fiendene gjør, om det er når de blir skutt eller bare sjangler bortover, til en fryd å se på. Disse utviklerne vet akkurat hva de skal gjøre for å få RE Engine til å virke som om den er en gave sendt fra en meget skummel himmel. Resident Evil 3 kan være tidenes peneste survival-horror-spill.

Søren heller. Til og med det mye omdiskuterte Nemesis-designet faller i smak etter hvert. Ikke at du får så mye tid til å nyte det, for den kraftige karen oser død og fordervelse fra første møte og fortsetter bare å toppe seg selv etter det. Denne eskaleringen er nok en av grunnene til at Capcom har bestemt seg for å gå vekk fra Mr. X sin stadige tilstedeværelse. I stedet er hvert møte med Nemesis forutbestemt og vanligvis relativt kort. Litt skuffende, men samtidig slipper vi da eviglange jakter og irriterende sekvenser hvor slemmingen stopper fremgangen litt for lenge. Nemesis-møtene blir i stedet nærmest puzzle-sekvenser hvor man må finne ut hvordan karen med ansiktet bare en mor kan elske stoppes eller "drepes". Samtidig lar altså dette designvalget også utviklerne gjøre hvert møte mer intenst på møter jeg ikke skal røpe her.

Du ser på Annonser

Spillet er uansett ikke perfekt. Blant annet er flere av forgjengerens problemer tilbake. Selv om vi snakker om et av de peneste spillene på markedet sliter også Resident Evil 3 med at bildeoppdateringen på fiender litt lengre unna halveres på sitt beste (jeg spiller på Xbox One X). Ikke et enormt problem når de fleste møter skjer på en avstand som gjør ånden deres til en plage, men i de mer åpne og store områdene ødelegger det mye av innlevelsen.

Innlevelsen brytes også på grunn av noen designvalg. Det beste eksemplet er lik på bakken som ikke vekkes til live før bestemte kriterier blir møtt. Du kan få hodene til disse til å se ut som sveitserost før spillet sier det er tid for å våkne opp, men de vil uansett ikke ha noen problemer med å reise seg når kriteriene er møtt. Et forståelig valg siden flere deler av historien ikke ville vært like spennende om det ikke var slik, men samtidig irriterende.

Dere som har spilt Resident Evil 2 bør også huske at disse to spillene ble utviklet samtidig, noe som betyr en del resirkulering. Undertegnede valgte å ta det hele med et lite smil de få gangene en zombies tvilling dukket opp ti sekunder etter at jeg hadde drept broren eller søsteren, men jeg hadde også forventet litt bedre i et såpass kort spill.

Det enkelte ikke vil ta med et like stort smil er antallet kutt og endringer remaken gjør i forhold til originalen. Som sagt er dette mer et nytt spill inspirert av Resident Evil 3: Nemesis enn en moderne gjenskapelse, så både historien og gameplayet har gjennomgått endringer som til tider gjør det ukjennelig. Fiendetyper som ikke er inkludert, scenarioer som endres totalt eller droppes helt og lignende vil virkelig kunne irritere fans av originalen, om ikke til og med gjøre de rasende. Personlig sier jeg meg altså fornøyd med slike overraskelser, men vær advart, tradisjonalister.

Dermed ender disse problemene opp med å bare være som mygg i en zombiefylt by for min del. Resident Evil 3 viser at Capcom fortsatt er kongene av remakes. Resident Evil 3 gjør enda flere og større endringer enn Resident Evil 2 i forhold til originalen, så både gamle og nye spillere har mange overraskelser i vente både historie- og gameplay-messig selv om kildematerialet er klart. Her føles det som om jeg spiller RE3 for første gang igjen, så det var bare å sette seg godt ned i eller på kanten av stolen og nyte ferden. Grafikken får meg stadig til å måpe, lyddesignet meg til å skjelve, gameplayet meg til å tro jeg er en topptrent soldat med gode kontroller og kule puzzles, mens tempoet aldri slipper taket. Akkurat sistnevnte er uansett noe som nok også vil gjøre enkelte uenige med meg. Her får du ikke like mange timer med underholdning for pengene om du ikke er interessert i multiplayeren Resident Evil Resistance, og et større fokus på action gjør siste del av spillet til en annen opplevelse. Samtidig er det fortsatt noen tekniske feilskjær som merkes, men så lenge du går inn med forståelsen av at dette ikke er en kopi av orignalen vil jeg si det ganske greit: Resident Evil 3 er en fremragende oppfølger til et av fjorårets beste spill, og jeg digger det.