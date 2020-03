Du ser på Annonser

Fjorårets utgave av Resident Evil 2 viste oss at man kan ta et klassisk spill og gjøre det relevant igjen (noe som uten tvil er musikk i ørene på dem som venter på Final Fantasy VII Remake, men det blir en digresjon til en annen gang). Vi likte RE2 så godt at vi plasserte det temmelig høyt på vår liste over årets spill 2019, og ut ifra dette kan du sikkert forestille deg hvor mye vi ser frem til et gjensyn med Resident Evil 3.

Jeg fikk min første smakebit på denne fyrige oppfølgeren på en pressebegivenhet i London nylig, hvor jeg fikk spille gjennom et par timer av enspillerkampanjen med den tilbakevendende fanfavoritten Jill Valentine. Sammen fikk vi karret oss gjennom gatene i Raccoon City, hvor vi stakk fra de vandøde eller siktet mot hodene deres. Basert på tiden jeg fikk bruke på å snike meg gjennom butikker og løpe i redsel gjennom forvrengte bakgater, kan jeg knapt vente på å slå klørne i sluttproduktet mot slutten av neste måned.

RE2-nyversjonen stilnet en kløe i oss, fordi den ga oss en mer fokusert Resident Evil-opplevelse. Etter hvert som teknologien har utviklet seg opp gjennom årene har vi blitt servert et stadig heftigere skue, men det økte polygonantallet har også gått hånd i hånd med økt tempo. Serien tok en u-sving med Resident Evil 7: Biohazard, hvor ting virket å falle tilbake på plass og man fant tilbake til en gammel rytme, og RE2 fulgte kort tid etter opp med enda et stemningsfullt eventyr hvor action-en gikk til siden og ga rom for mer og renere skrekk.

Resident Evil 3 er i så måte en gåte. Det var den kortere og mer aggressive oppfølgeren til det originale RE2, og den arven skal og må respekteres. Samtidig har intensiteten i de nyeste utgivelsene funnet gjenklang hos spillerne. Dette problemet ser ut til å bli løst i RE3 med stemningsfull utforsking lett krydret med kamper, som får sitt motstykke i intense øyeblikk når talsmannen for «Spiller ingen rolle hvordan man ser ut når man jobber i radio»-foreningen, Nemesis, kommer jaktende etter deg. Og jakte kommer han til å gjøre.

Metodisk utforskning av omgivelsene dine er essensielt i dette oppfriskede Resident Evil-eventyret, ettersom det virker å være hemmeligheter overalt. Jo mer du graver, jo bedre blir du belønnet - i det minste er dette inntrykket jeg sitter igjen med etter timene med et så godt som ferdig produkt. Jeg finkjemmet områdene jeg spilte gjennom, hvor Jill drar ut i Raccoon Citys gater for å finne en måte å få T-banen med vennene hennes ombord til å kjøre videre. Umiddelbart måtte jeg dukke og sno meg unna vandrende døde som kastet seg etter meg, og her må ammunisjonen rasjoneres ettersom zombiene ikke dør så lett. Butikker på hver side av veien står klare til å bli plyndret for nyttige gjenstander, og gangveier kobler mindre og detaljerte områder sammen.

Capcom har utvidet opplevelsen til å overgå originalen, kanskje i enda større grad enn det tilfellet var med RE2-nyversjonen. Bygatene som Valentine utforsket i originalen via låste kameravinkler er nå mye mer troverdige. Man finner noen anerkjennende nikk til det gamle, som en bakgate i brann som må slukkes ved hjelp av en brannhydrant, men de mer åpne områdene fra 1999-originalen har gjennomgått et lettere redesign. Heldigvis fungerer det, og jeg tilbrakte to timer på å finkjemme hvert rom for ressurser og gå frem og tilbake etter å ha funnet avbitertangen og dirken, som begge åpner opp områder fulle av urter og ammunisjon som tidligere var utilgjengelige for deg.

Som vanlig spiller ressursforvaltning en sentral rolle i prosessen, og du kommer til å bruke mye tid på å bytte ut gjenstander og lage bedre medisiner av urter i de få trygge rommene spillet byr på. Det finnes også en lettere modus med ekstra bagasjeplass hvis du ønsker, men det å ha begrenset med plass gjør opplevelsen mer intens hvor hver avgjørelse betyr noe - og det er sånn vi vil ha det!

De store bygatene tjener også et annet formål. Nemesis, den ikoniske slemmingen som veteraner fortsatt grøsser av når de tenker på ham, vender tilbake i RE3, og denne gangen jakter han nådeløst på spilleren. Det forvrengte og heslige mutantmonsteret har blitt gjenskapt på uhyggelig vis, og fra første øyekast gikk pulsen min i taket. Han er bråtøff og så godt som immun mot pistolskuddene dine, og dermed må man ta omgivelsene i bruk for å senke tempoet til denne ustoppelige råtassen. Å skyte sikringsbokser og sende strøm gjennom den forvrengte kroppen hans er bare én av måtene å skaffe seg mer tid på å stikke av. Demoen ble avsluttet med en konfrontasjon, men denne kampen hadde mye mer fleksibilitet enn de begrensede kampene med låste kameravinkler fra fordums tid.

Kampene er tøffe, men noen ganger er det tingene man ikke ser som er de skumleste, og Nemesis er nesten mer fryktinngytende når han jakter på deg. Det er fordi Nemesis under jakten ikke har nevneverdige problemer med å holde tritt med deg, og når han endelig tar deg igjen kan han dra deg ned på bakken med et tentakellignende grep. Hvis du faktisk klarer å sno deg forbi ham kan han hoppe foran deg idet du forsøker å stikke av, slik at du blir tvunget tilbake dit du kom fra. Ingen steder virker trygge i møte med denne nifse fienden, og etter vårt første møte så jeg ham til og med løpe gjennom en vegg (skjønt dette øyeblikket er fastlagt i manus, så det er ikke sikkert han kan gjøre det til vanlig). Han er på mange måter en videreføring av xenomorfen i Alien: Isolation, en konstant trussel som jakter utrettelig på deg og som ikke lar seg stoppe. Jeg ble livredd.

Han har også et ekkelt lite triks hvor han kan gjenopplive døde folk med headcrab-lignende parasitter som han slipper på de døde kroppene, noe som omskaper drepte fiender til nye trusler. Og siden vi først er inne på parasitter, må jeg nevne én spesifikk hendelse hvor man må skylle parasitter ut av kroppen ved hjelp av grønne urter mens man må operere en rekke spaker samtidig som man blir jaktet på av noe som ligner på en moderne utgave av Drain Deimos-parasittene. Denne delen var beintøff og tvang meg til å gå langt tilbake for å jakte på flere forsyninger som jeg hadde oversett første gangen. Ett enkelt pistolmagasin var ganske enkelt ikke nok, og det var ikke før jeg hadde gått tilbake for å låse opp haglen og skaffet meg ammunisjon til den at jeg var i stand til å gå tilbake og fullføre dette krevende oppdraget.

En rollefigur jeg ikke fikk sett noe særlig til var Carlos Oliveira, som angivelig får en større rolle å spille i denne utgaven av spillet. Han dukket opp under filmsekvenser som fant sted på gata, og det blir spennende å se hvordan hans historie kommer til å utspille seg. Når alt kommer til alt er ikke originalen det lengste spillet noensinne laget, og Capcom vil nok sørge for at det er mer kjøtt på beina denne gangen. Med det sagt kan man spekulere på om det korte eventyret er årsaken til at spillet gis ut sammen med Resistance, det asymmetriske 4v1-spillet som setter opp fire spillere mot én ondskapsfull mesterhjerne.

Det jeg sitter igjen med etter testen er at atmosfæren som karakteriserte RE7 og deretter RE2 i stor grad har blitt ivaretatt med Resident Evil 3. Ja, det virker som at opplevelsen har fått mer kjøtt på beina, og ja, det virker til å ha mer fokus på action enn forgjengeren, men så langt tyder alt på at Capcom har laget nok en tilfredsstillende tolkning av en fanfavoritt innenfor skrekkspillsjangeren. RE3 og flerspillerspillet Resident Evil Resistance lanseres sammen på PC, PS4 og Xbox One den 4. april, og basert på alt jeg har sett så langt har vi nok en festlig nygammel opplevelse i sikte.